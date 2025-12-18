Полезная и вкусная капуста "Пелюстка": делимся рецептом самой полезной зимней закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Полезная и вкусная капуста 'Пелюстка': делимся рецептом самой полезной зимней закуски

Капуста "Пелюстка" – очень полезная и вкусная закуска, которая очень просто и быстро готовится. Для яркого цвета этой закуски добавьте обязательно свеклу.

Полезная и вкусная капуста "Пелюстка": делимся рецептом самой полезной зимней закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Пелюстки" со свеклой и чесноком.

Полезная и вкусная капуста "Пелюстка": делимся рецептом самой полезной зимней закуски

Ингредиенты: 

На 3-х литровую банку:

  • 1,5 кг капусты
  • 1 свекла
  • 3-4 зуб. чеснока

Маринад:

  • 1,5 л воды
  • 4 ст.л сахара
  • 2 ст.л соли
  • 100 мл масла
  • 200 мл уксуса 9%
  • 2 лавровых листочка

Способ приготовления: 

1. Нарежьте большими кусками капусту и свеклу.

Полезная и вкусная капуста "Пелюстка": делимся рецептом самой полезной зимней закуски

2. Маринад: в воду добавьте все ингредиенты, доведите до кипения.

Полезная и вкусная капуста "Пелюстка": делимся рецептом самой полезной зимней закуски

3. Выложите капусту и свеклу в банку, залейте маринадом, накройте крышкой и оставьте на несколько дней.

Полезная и вкусная капуста "Пелюстка": делимся рецептом самой полезной зимней закуски

Готовая капуста будет очень вкусной и хрустящей!

Полезная и вкусная капуста "Пелюстка": делимся рецептом самой полезной зимней закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты