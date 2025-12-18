Все рецепты
Полезная и вкусная капуста "Пелюстка": делимся рецептом самой полезной зимней закуски
Капуста "Пелюстка" – очень полезная и вкусная закуска, которая очень просто и быстро готовится. Для яркого цвета этой закуски добавьте обязательно свеклу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Пелюстки" со свеклой и чесноком.
Ингредиенты:
На 3-х литровую банку:
- 1,5 кг капусты
- 1 свекла
- 3-4 зуб. чеснока
Маринад:
- 1,5 л воды
- 4 ст.л сахара
- 2 ст.л соли
- 100 мл масла
- 200 мл уксуса 9%
- 2 лавровых листочка
Способ приготовления:
1. Нарежьте большими кусками капусту и свеклу.
2. Маринад: в воду добавьте все ингредиенты, доведите до кипения.
3. Выложите капусту и свеклу в банку, залейте маринадом, накройте крышкой и оставьте на несколько дней.
Готовая капуста будет очень вкусной и хрустящей!
