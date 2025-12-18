Капуста "Пелюстка" – очень полезная и вкусная закуска, которая очень просто и быстро готовится. Для яркого цвета этой закуски добавьте обязательно свеклу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Пелюстки" со свеклой и чесноком.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

1,5 кг капусты

1 свекла

3-4 зуб. чеснока

Маринад:

1,5 л воды

4 ст.л сахара

2 ст.л соли

100 мл масла

200 мл уксуса 9%

2 лавровых листочка

Способ приготовления:

1. Нарежьте большими кусками капусту и свеклу.

2. Маринад: в воду добавьте все ингредиенты, доведите до кипения.

3. Выложите капусту и свеклу в банку, залейте маринадом, накройте крышкой и оставьте на несколько дней.

Готовая капуста будет очень вкусной и хрустящей!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: