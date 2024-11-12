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Полезная и вкусная намазка из моркови: рецепт закуски за 5 минут
Сырая морковь – источник витаминов и минералов. Ее, по мнению специалистов, лучше всего есть в сыром виде. Но, еще из нее можно готовить вкусные закуски, намазки и салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сырой моркови, с сыром и сметаной.
Ингредиенты:
- свежая морковь 250г
- вареные яйца 2 шт.
- твердый творог/плавленый сыр 70 г
- пармезан
- чеснок 2-3 зуб.
- сметана/сливочный творог/ майонез 3 ст.л.
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Морковь натрите на мелкой терке. К моркови натираем отварные яйца, твердый сыр и чеснок.
2. Заправляем сметаной/сливочным сыром, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и можно есть!
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