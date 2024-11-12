Полезная и вкусная намазка из моркови: рецепт закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт намазки

Сырая морковь – источник витаминов и минералов. Ее, по мнению специалистов, лучше всего есть в сыром виде. Но, еще из нее можно готовить вкусные закуски, намазки и салаты.

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Что приготовить из моркови

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сырой моркови, с сыром и сметаной. 

Рецепт намазки

Ингредиенты: 

  • свежая морковь 250г
  • вареные яйца 2 шт. 
  • твердый творог/плавленый сыр 70 г
  • пармезан
  • чеснок 2-3 зуб. 
  • сметана/сливочный творог/ майонез 3 ст.л.
  • соль/перец

Способ приготовления: 

1. Морковь натрите на мелкой терке. К моркови натираем отварные яйца, твердый сыр и чеснок.

Ингредиенты для блюда

2. Заправляем сметаной/сливочным сыром, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и можно есть! 

Готовая намазка

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