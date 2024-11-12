Сырая морковь – источник витаминов и минералов. Ее, по мнению специалистов, лучше всего есть в сыром виде. Но, еще из нее можно готовить вкусные закуски, намазки и салаты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сырой моркови, с сыром и сметаной.

Ингредиенты:

свежая морковь 250г

вареные яйца 2 шт.

твердый творог/плавленый сыр 70 г

пармезан

чеснок 2-3 зуб.

сметана/сливочный творог/ майонез 3 ст.л.

соль/перец

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на мелкой терке. К моркови натираем отварные яйца, твердый сыр и чеснок.

2. Заправляем сметаной/сливочным сыром, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и можно есть!

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