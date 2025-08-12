Яйца – очень ценный и полезный продукт, который можно по-разному готовить, а именно – делать вкусную яичницу, омлет, а также шакшуку. Еще яйца очень полезны в вареном виде, но варить нужно так, чтобы желток был жидким.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной шакшуки, с овощами и зеленью.

Ингредиенты:

яйца 3 шт

перец болгарский 1 шт

помидоры средние 2-4 шт

лук 1 шт

оливковое масло 2-3 ст.л.

чеснок 2-3 зуб.

любимые специи паприка, соль, перец

петрушка, укроп

Способ приготовления:

1. Лук измельчаем и обжариваем в небольшом количестве оливкового масла. К луку добавляем измельченный перец и натираем чеснок. Обжариваем 7-10 минут и добавляем специи.

2. Помидоры натираем на мелкой терке, кожуру выбрасываем, а томатный сок вливаем к овощам на сковороду.Солим, перчим и вбиваем яйца. По желанию, добавляем зелень - петрушку и укроп.

Готовим до готовности, примерно 5-7 минут!

