Полезная и вкусная шакшука с овощами и зеленью: рецепт блюда для завтрака и перекуса
Яйца – очень ценный и полезный продукт, который можно по-разному готовить, а именно – делать вкусную яичницу, омлет, а также шакшуку. Еще яйца очень полезны в вареном виде, но варить нужно так, чтобы желток был жидким.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной шакшуки, с овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- яйца 3 шт
- перец болгарский 1 шт
- помидоры средние 2-4 шт
- лук 1 шт
- оливковое масло 2-3 ст.л.
- чеснок 2-3 зуб.
- любимые специи паприка, соль, перец
- петрушка, укроп
Способ приготовления:
1. Лук измельчаем и обжариваем в небольшом количестве оливкового масла. К луку добавляем измельченный перец и натираем чеснок. Обжариваем 7-10 минут и добавляем специи.
2. Помидоры натираем на мелкой терке, кожуру выбрасываем, а томатный сок вливаем к овощам на сковороду.Солим, перчим и вбиваем яйца. По желанию, добавляем зелень - петрушку и укроп.
Готовим до готовности, примерно 5-7 минут!
