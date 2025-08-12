Полезная и вкусная шакшука с овощами и зеленью: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
129
Полезная и вкусная шакшука с овощами и зеленью: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Яйца – очень ценный и полезный продукт, который можно по-разному готовить, а именно – делать вкусную яичницу, омлет, а также шакшуку. Еще яйца очень полезны в вареном виде, но варить нужно так, чтобы желток был жидким. 

Как правильно приготовить шакшуку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной шакшуки, с овощами и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • яйца 3 шт
  • перец болгарский 1 шт
  • помидоры средние 2-4 шт
  • лук 1 шт
  • оливковое масло 2-3 ст.л.
  • чеснок 2-3 зуб. 
  • любимые специи паприка, соль, перец
  • петрушка, укроп

Способ приготовления: 

1. Лук измельчаем и обжариваем в небольшом количестве оливкового масла. К луку добавляем измельченный перец и натираем чеснок. Обжариваем 7-10 минут и добавляем специи.

Овощи для блюда

2. Помидоры натираем на мелкой терке, кожуру выбрасываем, а томатный сок вливаем к овощам на сковороду.Солим, перчим и вбиваем яйца. По желанию, добавляем зелень - петрушку и укроп.

Приготовление шакшуки

Готовим до готовности, примерно 5-7 минут!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаЯйцорецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты