Полезная и вкусная шаурма из кабачка с сочной начинкой: делимся рецептом идеального блюда
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Из кабачков можно приготовить не только запеканки и оладьи, но и вкусную намазку, пироги, блины, пиццу и просто шаурму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и легкой в приготовлении кабачковой шаурмы.
Ингредиенты:
- Кабачок 220 г
- Морковь 80 г
- Яйцо 1 шт.
- Твердый сыр 40 г
- Мука из твердых сортов 10 г
Для соуса:
- Греческий йогурт 2 ст. л. (30 г)
- Горчица 1/2ч. л.
- Чеснок 1 маленький зубчик (или щепотка сушеного)
- Вустерский соус 1 ч. л. (можно заменить соевым)
- Соль по вкусу
Для начинки:
- Запеченное куриное филе 120 г
- Помидоры 100 г
Способ приготовления:
1. Натрите овощи (если кабачок слишком сочный – отожмите), смешайте с яйцом, сыром, мукой и специями.
2. Выложите массу на пергамент и сформируйте прямоугольный корж, запекайте 20 минут при 180 °С.
3. Для соуса: смешайте йогурт, горчицу, соус и чеснок.
4. Смажьте готовый корж соусом, добавьте курицу и помидоры. Сверните в рулетик и порежьте. ⠀
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