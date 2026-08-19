Из кабачков можно приготовить не только запеканки и оладьи, но и вкусную намазку, пироги, блины, пиццу и просто шаурму.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и легкой в приготовлении кабачковой шаурмы.

Ингредиенты:

Кабачок 220 г

Морковь 80 г

Яйцо 1 шт.

Твердый сыр 40 г

Мука из твердых сортов 10 г

Для соуса:

Греческий йогурт 2 ст. л. (30 г)

Горчица 1/2ч. л.

Чеснок 1 маленький зубчик (или щепотка сушеного)

Вустерский соус 1 ч. л. (можно заменить соевым)

Соль по вкусу

Для начинки:

Запеченное куриное филе 120 г

Помидоры 100 г

Способ приготовления:

1. Натрите овощи (если кабачок слишком сочный – отожмите), смешайте с яйцом, сыром, мукой и специями.

2. Выложите массу на пергамент и сформируйте прямоугольный корж, запекайте 20 минут при 180 °С.

3. Для соуса: смешайте йогурт, горчицу, соус и чеснок.

4. Смажьте готовый корж соусом, добавьте курицу и помидоры. Сверните в рулетик и порежьте. ⠀

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