Полезная и вкусная шаурма из кабачка с сочной начинкой: делимся рецептом идеального блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
525
Рецепт блюда
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Из кабачков можно приготовить не только запеканки и оладьи, но и вкусную намазку, пироги, блины, пиццу и просто шаурму.

Вкусный рулет из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и легкой в приготовлении кабачковой шаурмы.

Ингредиенты: 

  • Кабачок 220 г
  • Морковь 80 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Твердый сыр 40 г
  • Мука из твердых сортов 10 г

Для соуса:

  • Греческий йогурт 2 ст. л. (30 г)
  • Горчица 1/2ч. л.
  • Чеснок 1 маленький зубчик (или щепотка сушеного)
  • Вустерский соус 1 ч. л. (можно заменить соевым)
  • Соль по вкусу

Для начинки:

  • Запеченное куриное филе 120 г
  • Помидоры 100 г

Способ приготовления: 

1. Натрите овощи (если кабачок слишком сочный –  отожмите), смешайте с яйцом, сыром, мукой и специями.

Тертые овощи для теста

2. Выложите массу на пергамент и сформируйте прямоугольный корж, запекайте 20 минут при 180 °С.

Основа для блюда

3. Для соуса: смешайте йогурт, горчицу, соус и чеснок.

Начинка для закуски

4. Смажьте готовый корж соусом, добавьте курицу и помидоры. Сверните в рулетик и порежьте. ⠀

Готовый рулет

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