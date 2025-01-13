Полезная и вкусная закуска из авокадо: как приготовить блюдо за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт закуски

Из авокадо можно готовить очень вкусные и сытные салаты, закуски. А если ваш авокадо зеленый и твердый, положите его в бумажный пакет с бананами. 

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из авокадо, с луком, соком лайма и копченной грудкой. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Авокадо  1 шт
  • Лук красный 1/2 шт
  • Острый перец  1/2 шт
  • Сок лайма 1 ч.л
  • Черный перец
  • Копченная куриная грудка 100 г
  • Помидор  1 шт
  • Сливочный сыр 1,5 ст.л

Способ приготовления: 

1. Разомните авокадо, полейте соком лайма, добавьте специи, порезанный острый перец, лук, помидор и сыр, все перемешайте.

Ингредиенты для блюда

Вкусно будет с хорошо румяными тостами или чипсами!

Готовая закуска

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