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Полезная и вкусная закуска из авокадо: как приготовить блюдо за 5 минут
Из авокадо можно готовить очень вкусные и сытные салаты, закуски. А если ваш авокадо зеленый и твердый, положите его в бумажный пакет с бананами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из авокадо, с луком, соком лайма и копченной грудкой.
Ингредиенты:
- Авокадо 1 шт
- Лук красный 1/2 шт
- Острый перец 1/2 шт
- Сок лайма 1 ч.л
- Черный перец
- Копченная куриная грудка 100 г
- Помидор 1 шт
- Сливочный сыр 1,5 ст.л
Способ приготовления:
1. Разомните авокадо, полейте соком лайма, добавьте специи, порезанный острый перец, лук, помидор и сыр, все перемешайте.
Вкусно будет с хорошо румяными тостами или чипсами!
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