Из авокадо можно готовить очень вкусные и сытные салаты, закуски. А если ваш авокадо зеленый и твердый, положите его в бумажный пакет с бананами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из авокадо, с луком, соком лайма и копченной грудкой.

Ингредиенты:

Авокадо 1 шт

Лук красный 1/2 шт

Острый перец 1/2 шт

Сок лайма 1 ч.л

Черный перец

Копченная куриная грудка 100 г

Помидор 1 шт

Сливочный сыр 1,5 ст.л

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо, полейте соком лайма, добавьте специи, порезанный острый перец, лук, помидор и сыр, все перемешайте.

Вкусно будет с хорошо румяными тостами или чипсами!

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