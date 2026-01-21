Все рецепты
Полезная и вкусная закуска из свеклы и сельди: самый простой рецепт блюда на скорую руку
Сельдь и свекла – полезные и вкусные продукты, которые могут быть основой для салатов, закусок. Для того, чтобы свекла была сочной и сладкой, ее лучше всего не варить, а запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из свеклы и сельди.
Ингредиенты:
- свекла запеченная – 200 г
- сметана – 1 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- моцарелла молодая (в воде) – 100 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- филе сельди
- мини-тарталетки (соленые) – 16 шт.
- кунжут
- петрушка
Способ приготовления:
1. Свеклу запечь, дать остыть, почистить и пробить блендером.
2. Добавить майонез, сметану, потертый на мелкую терку сыр, выдавленный чеснок, специи и перемешать до однородности.
3. Наполнить свекольной смесью тарталетки, сверху выложить кусочек сельди, посыпать кунжутом и украсить веточкой петрушки.
