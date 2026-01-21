Полезная и вкусная закуска из свеклы и сельди: самый простой рецепт блюда на скорую руку

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
9
Рецепт блюда

Сельдь и свекла – полезные и вкусные продукты, которые могут быть основой для салатов, закусок. Для того, чтобы свекла была сочной и сладкой, ее лучше всего не варить, а запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из свеклы и сельди. 

Ингредиенты: 

  • свекла запеченная – 200 г
  • сметана – 1 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зуб. 
  • моцарелла молодая (в воде) – 100 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • филе сельди
  • мини-тарталетки (соленые) – 16 шт. 
  • кунжут
  • петрушка

Способ приготовления: 

1. Свеклу запечь, дать остыть, почистить и пробить блендером.

2. Добавить майонез, сметану, потертый на мелкую терку сыр, выдавленный чеснок, специи и перемешать до однородности.

3. Наполнить свекольной смесью тарталетки, сверху выложить кусочек сельди, посыпать кунжутом и украсить веточкой петрушки.

