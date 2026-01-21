Сельдь и свекла – полезные и вкусные продукты, которые могут быть основой для салатов, закусок. Для того, чтобы свекла была сочной и сладкой, ее лучше всего не варить, а запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из свеклы и сельди.

Ингредиенты:

свекла запеченная – 200 г

сметана – 1 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

моцарелла молодая (в воде) – 100 г

специи: соль, перец – по вкусу

филе сельди

мини-тарталетки (соленые) – 16 шт.

кунжут

петрушка

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь, дать остыть, почистить и пробить блендером.

2. Добавить майонез, сметану, потертый на мелкую терку сыр, выдавленный чеснок, специи и перемешать до однородности.

3. Наполнить свекольной смесью тарталетки, сверху выложить кусочек сельди, посыпать кунжутом и украсить веточкой петрушки.

