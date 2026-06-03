Полезная кабачковая запеканка для обеда и ужина: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Полезная кабачковая запеканка для обеда и ужина: делимся легким рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо для обеда и ужина, идеальным вариантом будет – кабачковая запеканка. А для более нежного вкуса можно добавить сыр, сливки.

Полезная кабачковая запеканка для обеда и ужина: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из кабачков, картофеля и лука.

Ингредиенты:

  • кабачки/цуккини – 850 г
  • картофель – 850 г
  • лук (крупный) – 2 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 3-4 ст.л.
  • специи: соль, перец, любимые – по вкусу

Способ приготовления:

1. У кабачков срезать кончики, картофель почистить, натереть на среднюю терку и хорошо отжать. Добавить потертый лук, яйца, сметану, специи и вымешать до однородности.

Полезная кабачковая запеканка для обеда и ужина: делимся легким рецептом

2. Выложить в форму и запечь в разогретой духовке чуть больше 1 часа при 180-200С.

Полезная кабачковая запеканка для обеда и ужина: делимся легким рецептом

Подавайте со сметаной!

Полезная кабачковая запеканка для обеда и ужина: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты