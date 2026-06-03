Полезная кабачковая запеканка для обеда и ужина: делимся легким рецептом
1 минута
1,0 т.
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Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо для обеда и ужина, идеальным вариантом будет – кабачковая запеканка. А для более нежного вкуса можно добавить сыр, сливки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из кабачков, картофеля и лука.
Ингредиенты:
- кабачки/цуккини – 850 г
- картофель – 850 г
- лук (крупный) – 2 шт.
- яйца – 4 шт.
- сметана – 3-4 ст.л.
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
Способ приготовления:
1. У кабачков срезать кончики, картофель почистить, натереть на среднюю терку и хорошо отжать. Добавить потертый лук, яйца, сметану, специи и вымешать до однородности.
2. Выложить в форму и запечь в разогретой духовке чуть больше 1 часа при 180-200С.
Подавайте со сметаной!
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