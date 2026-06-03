Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо для обеда и ужина, идеальным вариантом будет – кабачковая запеканка. А для более нежного вкуса можно добавить сыр, сливки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из кабачков, картофеля и лука.

Ингредиенты:

кабачки/цуккини – 850 г

картофель – 850 г

лук (крупный) – 2 шт.

яйца – 4 шт.

сметана – 3-4 ст.л.

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

Способ приготовления:

1. У кабачков срезать кончики, картофель почистить, натереть на среднюю терку и хорошо отжать. Добавить потертый лук, яйца, сметану, специи и вымешать до однородности.

2. Выложить в форму и запечь в разогретой духовке чуть больше 1 часа при 180-200С.

Подавайте со сметаной!

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