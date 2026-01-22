Капуста "Пелюстка" – не только вкусная, но и очень полезная закуска, которая ко всему – готовится элементарно. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять специи, зелень и чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной капусты "Пелюстки" со свеклой.

Ингредиенты:

капуста (средняя) – 2 шт.

укроп, петрушка – по 1 пучку

морковь – 2 шт.

свекла – 3 шт.

чеснок – 2-3 шт.

перец горошком, лавровый лист

Для рассола:

на 1 л питьевой воды комнатной температуры

70 г каменной без добавок соли

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать лепестками, морковь и свеклу грубыми кусочками (чем больше свеклы, тем ярче и насыщеннее будет цвет у капусты), зубчики чеснока слайсами, и выложить слоями.

2. Для рассола: соль развести в воде и залить овощи. Поверх положить тарелку и гнет.

3. Оставить капусту при комнатной температуре примерно на 7-10 дней, далее держать в холодильнике.

