Полезная капуста "Пелюстка": рецепт самой вкусной зимней закуски на раз-два

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3
Капуста "Пелюстка" – не только вкусная, но и очень полезная закуска, которая ко всему – готовится элементарно. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять специи, зелень и чеснок. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной капусты "Пелюстки" со свеклой. 

Ингредиенты: 

  • капуста (средняя) – 2 шт.
  • укроп, петрушка – по 1 пучку 
  • морковь – 2 шт.
  • свекла – 3 шт.
  • чеснок – 2-3 шт.
  • перец горошком, лавровый лист

Для рассола:

  • на 1 л питьевой воды комнатной температуры
  • 70 г каменной без добавок соли

Способ приготовления: 

1. Капусту нарезать лепестками, морковь и свеклу грубыми кусочками (чем больше свеклы, тем ярче и насыщеннее будет цвет у капусты), зубчики чеснока слайсами, и выложить слоями.

2. Для рассола: соль развести в воде и залить овощи. Поверх положить тарелку и гнет.

3. Оставить капусту при комнатной температуре примерно на 7-10 дней, далее держать в холодильнике. 

