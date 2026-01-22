Все рецепты
Полезная капуста "Пелюстка": рецепт самой вкусной зимней закуски на раз-два
Капуста "Пелюстка" – не только вкусная, но и очень полезная закуска, которая ко всему – готовится элементарно. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять специи, зелень и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной капусты "Пелюстки" со свеклой.
Ингредиенты:
- капуста (средняя) – 2 шт.
- укроп, петрушка – по 1 пучку
- морковь – 2 шт.
- свекла – 3 шт.
- чеснок – 2-3 шт.
- перец горошком, лавровый лист
Для рассола:
- на 1 л питьевой воды комнатной температуры
- 70 г каменной без добавок соли
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать лепестками, морковь и свеклу грубыми кусочками (чем больше свеклы, тем ярче и насыщеннее будет цвет у капусты), зубчики чеснока слайсами, и выложить слоями.
2. Для рассола: соль развести в воде и залить овощи. Поверх положить тарелку и гнет.
3. Оставить капусту при комнатной температуре примерно на 7-10 дней, далее держать в холодильнике.
