Полезная намазка из авокадо и тунца для перекуса: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
744
Полезная намазка из авокадо и тунца для перекуса: делимся простым рецептом

Тунец и авокадо – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных намазок, полезных салатов, и эффектных закусок. Стоит отметить, что тунец лучше всего выбирать не в масле, а в собственном соку. 

Полезная намазка из авокадо и тунца для перекуса: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тунца, авокадо и с хумусом. 

Полезная намазка из авокадо и тунца для перекуса: делимся простым рецептом

Ингредиенты: 

  • Тунец
  • Авокадо
  • Хумус
  • Приправа помидоры сушеные с чесноком и базиликом
  • Зеленый лук
  • Соль по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Разомните вилкой авокадо с тунцем, добавьте хумус, специи.

Полезная намазка из авокадо и тунца для перекуса: делимся простым рецептом

2. Хлеб можно поджарить, сверху смажьте намазкой и сверху присыпьте зеленым луком и специями – вяленые помидоры. 

Полезная намазка из авокадо и тунца для перекуса: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты