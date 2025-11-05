Все рецепты
Полезная намазка из авокадо и тунца для перекуса: делимся простым рецептом
Тунец и авокадо – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных намазок, полезных салатов, и эффектных закусок. Стоит отметить, что тунец лучше всего выбирать не в масле, а в собственном соку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тунца, авокадо и с хумусом.
Ингредиенты:
- Тунец
- Авокадо
- Хумус
- Приправа помидоры сушеные с чесноком и базиликом
- Зеленый лук
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой авокадо с тунцем, добавьте хумус, специи.
2. Хлеб можно поджарить, сверху смажьте намазкой и сверху присыпьте зеленым луком и специями – вяленые помидоры.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: