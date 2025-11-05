Тунец и авокадо – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных намазок, полезных салатов, и эффектных закусок. Стоит отметить, что тунец лучше всего выбирать не в масле, а в собственном соку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тунца, авокадо и с хумусом.

Ингредиенты:

Тунец

Авокадо

Хумус

Приправа помидоры сушеные с чесноком и базиликом

Зеленый лук

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой авокадо с тунцем, добавьте хумус, специи.

2. Хлеб можно поджарить, сверху смажьте намазкой и сверху присыпьте зеленым луком и специями – вяленые помидоры.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: