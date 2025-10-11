Видео дня
Полезная намазка из авокадо за 2 минуты: самый простой рецепт закуски
Авокадо – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для закусок, салатов, намазок. Еще из него можно делать вкусные и легкие десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, полезной и вкусной намазки из авокадо и тунца.
Ингредиенты:
- авокадо
- тунец
- отварные яйца
- немного майонеза
- специи
- батон
Способ приготовления:
1. Хлеб подсушите на сковороде или в тостере.
2. Разомните яйца, добавьте авокадо, специи, тунец и перемешайте.
Намажьте намазкой гренки!
