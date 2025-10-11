Авокадо – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для закусок, салатов, намазок. Еще из него можно делать вкусные и легкие десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, полезной и вкусной намазки из авокадо и тунца.

Ингредиенты:

авокадо

тунец

отварные яйца

немного майонеза

специи

батон

Способ приготовления:

1. Хлеб подсушите на сковороде или в тостере.

2. Разомните яйца, добавьте авокадо, специи, тунец и перемешайте.

Намажьте намазкой гренки!

