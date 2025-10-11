Полезная намазка из авокадо за 2 минуты: самый простой рецепт закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
480
Полезная намазка из авокадо за 2 минуты: самый простой рецепт закуски

Авокадо – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для закусок, салатов, намазок. Еще из него можно делать вкусные и легкие десерты.

Видео дня
Полезная намазка из авокадо за 2 минуты: самый простой рецепт закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, полезной и вкусной намазки из авокадо и тунца.

Полезная намазка из авокадо за 2 минуты: самый простой рецепт закуски

Ингредиенты:

  • авокадо
  • тунец
  • отварные яйца
  • немного майонеза
  • специи
  • батон

Способ приготовления:

1. Хлеб подсушите на сковороде или в тостере.

Полезная намазка из авокадо за 2 минуты: самый простой рецепт закуски

2. Разомните яйца, добавьте авокадо, специи, тунец и перемешайте.

Полезная намазка из авокадо за 2 минуты: самый простой рецепт закуски

Намажьте намазкой гренки!

Полезная намазка из авокадо за 2 минуты: самый простой рецепт закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаавокадоовощирецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты