Морковь – источник витаминов и минералов, которые так необходимы для организма. Есть морковь лучше всего в сыром виде, а также готовить из нее салаты, закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови и творога.

Ингредиенты:

морковь – 2-3 шт.

творог – 300 г

майонез – 4-5 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

чеснок – 3-4 зуб.

Способ приготовления:

1. Помытую и почищенную морковь трем на терке для моркови по-корейски.

2. Творог слегка разминаем вилкой и добавляем к моркови.

3. В майонез добавляем специи, выжимаем чеснок, перемешиваем и заправляем салат.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: