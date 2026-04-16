Полезная намазка из сырой моркови за 10 минут: делимся рецептом домашней закуски
Морковь – источник витаминов и минералов, которые так необходимы для организма. Есть морковь лучше всего в сыром виде, а также готовить из нее салаты, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови и творога.
Ингредиенты:
- морковь – 2-3 шт.
- творог – 300 г
- майонез – 4-5 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
- чеснок – 3-4 зуб.
Способ приготовления:
1. Помытую и почищенную морковь трем на терке для моркови по-корейски.
2. Творог слегка разминаем вилкой и добавляем к моркови.
3. В майонез добавляем специи, выжимаем чеснок, перемешиваем и заправляем салат.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: