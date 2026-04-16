Полезная намазка из сырой моркови за 10 минут: делимся рецептом домашней закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
Морковь – источник витаминов и минералов, которые так необходимы для организма. Есть морковь лучше всего в сыром виде, а также готовить из нее салаты, закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови и творога.

Ингредиенты:

  • морковь – 2-3 шт.
  • творог – 300 г
  • майонез – 4-5 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • чеснок – 3-4 зуб.

Способ приготовления: 

1. Помытую и почищенную морковь трем на терке для моркови по-корейски.

2. Творог слегка разминаем вилкой и добавляем к моркови.

3. В майонез добавляем специи, выжимаем чеснок, перемешиваем и заправляем салат.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

