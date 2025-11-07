Полезная тыквенная каша: делимся самым простым и быстрым рецептом

Рецепт каши

Тыквенная каша – очень вкусно и сытное блюдо, которое осенью можно готовить и есть каждый день. Готовится блюдо очень просто, для этого нужно выбрать сладкую тыкву, например Хокайдо, которая идеально подойдет и по структуре и по вкусу для каши.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной каши из тыквы, с молоком и маслом. 

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 100 г риса
  • 300 мл воды
  • 400-500 мл молока
  • 2 ст.л. сахара (1 л можно заменить на ванильный сахар)
  • щедрая щепотка соли
  • масло, мед для подачи

Способ приготовления: 

1. Тыкву чистим и натираем на терке.

2. В кастрюльку отправляем тыкву, рис, воду, сахар и соль. Доводим до кипения. После закипания вливаем молоко и варим на минимальном огне, время от времени помешивая - 25-30 минут. 

3. При необходимости, чтобы скорректировать густоту каши, подливайте молока еще, или не подливайте.

