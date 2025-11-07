Тыквенная каша – очень вкусно и сытное блюдо, которое осенью можно готовить и есть каждый день. Готовится блюдо очень просто, для этого нужно выбрать сладкую тыкву, например Хокайдо, которая идеально подойдет и по структуре и по вкусу для каши.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной каши из тыквы, с молоком и маслом.

Ингредиенты:

500 г тыквы

100 г риса

300 мл воды

400-500 мл молока

2 ст.л. сахара (1 л можно заменить на ванильный сахар)

щедрая щепотка соли

масло, мед для подачи

Способ приготовления:

1. Тыкву чистим и натираем на терке.

2. В кастрюльку отправляем тыкву, рис, воду, сахар и соль. Доводим до кипения. После закипания вливаем молоко и варим на минимальном огне, время от времени помешивая - 25-30 минут.

3. При необходимости, чтобы скорректировать густоту каши, подливайте молока еще, или не подливайте.

