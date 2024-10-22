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Полезная тыквенная каша по-новому: как приготовить вкусное блюдо
Каша из тыквы – очень полезное, сытное и вкусное блюдо, для приготовления которого нужно минимум продуктов и времени. Для того, чтобы каша была ароматной, добавьте в основу ванильный сахар, апельсин, корицу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тыквенной каши с рисом, молоком и сахаром.
Ингредиенты:
- 200 г. тыквы
- 50 г. риса
- сахар по вкусу
- ваниль, корица
- 150 мл. воды
- 200мл. молока
Способ приготовления:
1. Тыкву можно натереть на терке или нарезать кубиками.
2. Смешайте все ингредиенты, перемешайте и варите на среднем огне 30-35 минут.
3. К готовой каше добавьте кусочек сливочного масла.
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