Каша из тыквы – очень полезное, сытное и вкусное блюдо, для приготовления которого нужно минимум продуктов и времени. Для того, чтобы каша была ароматной, добавьте в основу ванильный сахар, апельсин, корицу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тыквенной каши с рисом, молоком и сахаром.

Ингредиенты:

200 г. тыквы

50 г. риса

сахар по вкусу

ваниль, корица

150 мл. воды

200мл. молока

Способ приготовления:

1. Тыкву можно натереть на терке или нарезать кубиками.

2. Смешайте все ингредиенты, перемешайте и варите на среднем огне 30-35 минут.

3. К готовой каше добавьте кусочек сливочного масла.

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