Полезная тыквенная каша по-новому: как приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт каши

Каша из тыквы – очень полезное, сытное и вкусное блюдо, для приготовления которого нужно минимум продуктов и времени. Для того, чтобы каша была ароматной, добавьте в основу ванильный сахар, апельсин, корицу. 

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Как правильно приготовить тыквенную кашу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тыквенной каши с рисом, молоком и сахаром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 200 г. тыквы
  • 50 г. риса
  • сахар по вкусу
  • ваниль, корица
  • 150 мл. воды
  • 200мл. молока

Способ приготовления:

1. Тыкву можно натереть на терке или нарезать кубиками.

Ингредиенты для блюда

2. Смешайте все ингредиенты, перемешайте и варите на среднем огне 30-35 минут.

Сколько готовить кашу

3. К готовой каше добавьте кусочек сливочного масла.

Готовая каша

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