Полезная тыквенная каша с грушей: делимся легким рецептом блюда, которое понравится всем
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Тыква – очень полезный и вкусный осенний овощ, который может быть основой для салатов, закусок, каш, супов. Еще ее можно просто вкусно запечь с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной каши из тыквы, с молоком и грушей.
Ингредиенты:
- Тыква 500 г
- Рис 100 г
- Молоко 500 г
- Вода 200 г
- Сливочное масло (чем больше, тем лучше)
По желанию:
- Корица, имбирь, бадьян, кардамон, цедра апельсина, изюм и ваниль
- Для подачи мед и орешки (по желанию)
Для груши в карамели (не обязательно):
- Груша 1 шт.
- Сахар 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Тыкву запеченную нарезаем кубикам, добавляем воду, специи, промытый рис. Ставим вариться и периодически помешиваем. Варим примерно 30 минут на огне, близком к минимальному. За 10 минут до конца я добавляю замоченный изюм, (не обязательно).
2. За это время приготовьте грушу в карамели: сухую сковороду посыпаем сахаром и включаем средний огонь. Когда сахар начнет таять, кладем грушу срезом вниз и доводим до румяности. Когда каша уже хорошо разварится, немного разминаем ее толкушкой. Так она станет однородной и кремообразной, добавьте масло. Чем больше положите, тем вкуснее.
3. Подаем кашу с медом, орешками и грушей!
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