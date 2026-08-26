Полезная тыквенная каша с грушей: делимся легким рецептом блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
828
Рецепт каши
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Тыква – очень полезный и вкусный осенний овощ, который может быть основой для салатов, закусок, каш, супов. Еще ее можно просто вкусно запечь с овощами.

Тыквенная каша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной каши из тыквы, с молоком и грушей.

Ингредиенты: 

  • Тыква 500 г
  • Рис 100 г
  • Молоко 500 г
  • Вода 200 г
  • Сливочное масло (чем больше, тем лучше)

По желанию:

  • Корица, имбирь, бадьян, кардамон, цедра апельсина, изюм и ваниль
  • Для подачи мед и орешки (по желанию)

Для груши в карамели (не обязательно):

  • Груша 1 шт. 
  • Сахар 3 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Тыкву запеченную нарезаем кубикам, добавляем воду, специи, промытый рис. Ставим вариться и периодически помешиваем. Варим примерно 30 минут на огне, близком к минимальному. За 10 минут до конца я добавляю замоченный изюм, (не обязательно).

Основа для каши

2. За это время приготовьте грушу в карамели: сухую сковороду посыпаем сахаром и включаем средний огонь. Когда сахар начнет таять, кладем грушу срезом вниз и доводим до румяности. Когда каша уже хорошо разварится, немного разминаем ее толкушкой. Так она станет однородной и кремообразной, добавьте масло. Чем больше положите, тем вкуснее.

Груша для каши

3. Подаем кашу с медом, орешками и грушей!

Готовая каша

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