Полезная тыквенная каша с грушей: делимся легким рецептом блюда, которое понравится всем

Тыква – очень полезный и вкусный осенний овощ, который может быть основой для салатов, закусок, каш, супов. Еще ее можно просто вкусно запечь с овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной каши из тыквы, с молоком и грушей.

Ингредиенты:

Тыква 500 г

Рис 100 г

Молоко 500 г

Вода 200 г

Сливочное масло (чем больше, тем лучше)

По желанию:

Корица, имбирь, бадьян, кардамон, цедра апельсина, изюм и ваниль

Для подачи мед и орешки (по желанию)

Для груши в карамели (не обязательно):

Груша 1 шт.

Сахар 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тыкву запеченную нарезаем кубикам, добавляем воду, специи, промытый рис. Ставим вариться и периодически помешиваем. Варим примерно 30 минут на огне, близком к минимальному. За 10 минут до конца я добавляю замоченный изюм, (не обязательно).

2. За это время приготовьте грушу в карамели: сухую сковороду посыпаем сахаром и включаем средний огонь. Когда сахар начнет таять, кладем грушу срезом вниз и доводим до румяности. Когда каша уже хорошо разварится, немного разминаем ее толкушкой. Так она станет однородной и кремообразной, добавьте масло. Чем больше положите, тем вкуснее.

3. Подаем кашу с медом, орешками и грушей!

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