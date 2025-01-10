Авокадо – очень ценный и вкусный фрукт, который специалисты рекомендуют есть всем, добавляя и делая из него салаты, закуски. Еще из авокадо можно делать очень вкусные и полезные десерты.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с помидором и сыром.

Ингредиенты:

Авокадо 1 шт

Помидор 1 шт

Моцарелла 100 г

Персик или нектарин 1 шт

Заправка:

Базилик зеленый

Соль

Черный перец

Сок лимона или лайма

Оливковое масло 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи и фрукты мелким кубиком.

2. Смешиваем все ингредиенты для заправки.

3. Заправляем салат базиликовой заправкой.

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