Полезная закуска из авокадо за 3 минуты: рецепт вкусного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Авокадо – очень ценный и вкусный фрукт, который специалисты рекомендуют есть всем, добавляя и делая из него салаты, закуски. Еще из авокадо можно делать очень вкусные и полезные десерты.

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с помидором и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Авокадо 1 шт
  • Помидор 1 шт
  • Моцарелла 100 г
  • Персик или нектарин 1 шт

Заправка:

  • Базилик зеленый
  • Соль
  • Черный перец
  • Сок лимона или лайма
  • Оливковое масло 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи и фрукты мелким кубиком.

Авокадо для блюда

2. Смешиваем все ингредиенты для заправки.

Приготовление закуски

3. Заправляем салат базиликовой заправкой.

Готовый салат

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