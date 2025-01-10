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Полезная закуска из авокадо за 3 минуты: рецепт вкусного блюда для перекуса
Авокадо – очень ценный и вкусный фрукт, который специалисты рекомендуют есть всем, добавляя и делая из него салаты, закуски. Еще из авокадо можно делать очень вкусные и полезные десерты.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с помидором и сыром.
Ингредиенты:
- Авокадо 1 шт
- Помидор 1 шт
- Моцарелла 100 г
- Персик или нектарин 1 шт
Заправка:
- Базилик зеленый
- Соль
- Черный перец
- Сок лимона или лайма
- Оливковое масло 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи и фрукты мелким кубиком.
2. Смешиваем все ингредиенты для заправки.
3. Заправляем салат базиликовой заправкой.
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