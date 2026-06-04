Полезная закуска из свеклы и сельди: делимся легким рецептом
1 минута
1,7 т.
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Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла была сочной и сладкой, кулинары советуют ее запекать, а не варить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и бюджетной закуски из свеклы, с сельдью.
Ингредиенты:
- свекла запеченная – 200 г
- сметана – 1 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- моцарелла молодая (в воде) – 100 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- филе сельди
- мини-тарталетки (соленые) – 16 шт.
- кунжут
- петрушка
Способ приготовления:
1. Свеклу запечь, дать остыть, почистить и пробить блендером. Добавить майонез, сметану, потертый на мелкую терку сыр, выдавленный чеснок, специи и перемешать до однородности.
2. Наполнить свекольной смесью тарталетки, сверху выложить кусочек сельди, посыпать кунжутом и украсить веточкой петрушки.
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