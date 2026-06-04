Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла была сочной и сладкой, кулинары советуют ее запекать, а не варить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и бюджетной закуски из свеклы, с сельдью.

Ингредиенты:

свекла запеченная – 200 г

сметана – 1 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

моцарелла молодая (в воде) – 100 г

специи: соль, перец – по вкусу

филе сельди

мини-тарталетки (соленые) – 16 шт.

кунжут

петрушка

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь, дать остыть, почистить и пробить блендером. Добавить майонез, сметану, потертый на мелкую терку сыр, выдавленный чеснок, специи и перемешать до однородности.

2. Наполнить свекольной смесью тарталетки, сверху выложить кусочек сельди, посыпать кунжутом и украсить веточкой петрушки.

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