Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Полезная закуска из свеклы и сельди "Шуба": делимся легким рецептом эффектного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
30
Рецепт закуски

Свекла – лучший продукт для приготовления очень вкусных салатов и полезных закусок. Для того, чтобы свекла была сладкой в процессе приготовления, ее лучше не варить, а запекать.

Полезная закуска из свеклы и сельди "Шуба": делимся легким рецептом эффектного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Шуба" из свеклы, с сельдью и луком.

Ингредиенты на 6 шт:

  • 2 больших свеклы
  • 3-4 средних картофеля
  • 2 моркови
  • 2 яйца
  • 1 маленькая луковица
  • 200 г сельди
  • 2 ст. л. майонеза
  • соль

Способ приготовления:

1. Овощи запекаем в фольге при 200 градусах 40 минут, яйца отвариваем, все остужаем. Овощи чистим и натираем на маленькой терке, нарезаем мелко лук, сельдь.

Полезная закуска из свеклы и сельди "Шуба": делимся легким рецептом эффектного блюда

2. Отжимаем из свеклы сок и соединяем с 1/2 частью натертого картофеля, подсаливаем.

Полезная закуска из свеклы и сельди "Шуба": делимся легким рецептом эффектного блюда

3. Натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь – смешиваем.

Полезная закуска из свеклы и сельди "Шуба": делимся легким рецептом эффектного блюда

4. С помощью пищевой пленки формируем шарики и охлаждаем 1 час.

Полезная закуска из свеклы и сельди "Шуба": делимся легким рецептом эффектного блюда

Приятного аппетита!

Полезная закуска из свеклы и сельди "Шуба": делимся легким рецептом эффектного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты