Свекла – лучший продукт для приготовления очень вкусных салатов и полезных закусок. Для того, чтобы свекла была сладкой в процессе приготовления, ее лучше не варить, а запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Шуба" из свеклы, с сельдью и луком.

Ингредиенты на 6 шт:

2 больших свеклы

3-4 средних картофеля

2 моркови

2 яйца

1 маленькая луковица

200 г сельди

2 ст. л. майонеза

соль

Способ приготовления:

1. Овощи запекаем в фольге при 200 градусах 40 минут, яйца отвариваем, все остужаем. Овощи чистим и натираем на маленькой терке, нарезаем мелко лук, сельдь.

2. Отжимаем из свеклы сок и соединяем с 1/2 частью натертого картофеля, подсаливаем.

3. Натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь – смешиваем.

4. С помощью пищевой пленки формируем шарики и охлаждаем 1 час.

Приятного аппетита!

