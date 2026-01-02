Полезная закуска из свеклы и сельди "Шуба": делимся легким рецептом эффектного блюда
Свекла – лучший продукт для приготовления очень вкусных салатов и полезных закусок. Для того, чтобы свекла была сладкой в процессе приготовления, ее лучше не варить, а запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Шуба" из свеклы, с сельдью и луком.
Ингредиенты на 6 шт:
- 2 больших свеклы
- 3-4 средних картофеля
- 2 моркови
- 2 яйца
- 1 маленькая луковица
- 200 г сельди
- 2 ст. л. майонеза
- соль
Способ приготовления:
1. Овощи запекаем в фольге при 200 градусах 40 минут, яйца отвариваем, все остужаем. Овощи чистим и натираем на маленькой терке, нарезаем мелко лук, сельдь.
2. Отжимаем из свеклы сок и соединяем с 1/2 частью натертого картофеля, подсаливаем.
3. Натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь – смешиваем.
4. С помощью пищевой пленки формируем шарики и охлаждаем 1 час.
Приятного аппетита!
