Сладкий перец – лучший овощи для приготовления вкусных, теплых осенних салатов, а также закусок. Еще из них получатся закуски, соусы – аджика. А также его вкусно есть просто в сыром виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченного перца, с луком и базиликом.

Ингредиенты:

4 красных перца

Черные оливки (разрезанные пополам)

1/4 фиолетовой луковицы

2 столовые ложки растительного масла

2 чайные ложки яблочного уксуса или сока лимона

2 зубчика чеснока

Соль по вкусу

20 граммов петрушки

Базилик(зеленый/фиолетовый) по вкусу

Способ приготовления:

1. Запеките перец до готовности в течение 40 минут при 200С.

2. Готовые перцы выложите в миску, накройте пленкой и дайте постоять 10 минут, чтобы кожура легко снималась.

3. Очистите перцы от кожуры и удалите семена, нарежьте их, добавьте к нарезанным перцам черные разрезанные пополам оливки, нарезанную четверть луковицы, масло, яблочный уксус или сок лимона, измельченный чеснок, соль, петрушку и базилик.

Смешайте все ингредиенты и поставьте салат в холодильник минимум на 30 минут!

