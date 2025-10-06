Полезная закуска из запеченного перца, с сыром и оливками: простой рецепт полезного блюда
Сладкий перец – лучший овощи для приготовления вкусных, теплых осенних салатов, а также закусок. Еще из них получатся закуски, соусы – аджика. А также его вкусно есть просто в сыром виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченного перца, с луком и базиликом.
Ингредиенты:
- 4 красных перца
- Черные оливки (разрезанные пополам)
- 1/4 фиолетовой луковицы
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 чайные ложки яблочного уксуса или сока лимона
- 2 зубчика чеснока
- Соль по вкусу
- 20 граммов петрушки
- Базилик(зеленый/фиолетовый) по вкусу
Способ приготовления:
1. Запеките перец до готовности в течение 40 минут при 200С.
2. Готовые перцы выложите в миску, накройте пленкой и дайте постоять 10 минут, чтобы кожура легко снималась.
3. Очистите перцы от кожуры и удалите семена, нарежьте их, добавьте к нарезанным перцам черные разрезанные пополам оливки, нарезанную четверть луковицы, масло, яблочный уксус или сок лимона, измельченный чеснок, соль, петрушку и базилик.
Смешайте все ингредиенты и поставьте салат в холодильник минимум на 30 минут!
