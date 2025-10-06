Полезная закуска из запеченного перца, с сыром и оливками: простой рецепт полезного блюда

Сладкий перец – лучший овощи для приготовления вкусных, теплых осенних салатов, а также закусок. Еще из них получатся закуски, соусы – аджика. А также его вкусно есть просто в сыром виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченного перца, с луком и базиликом. 

Ингредиенты:

  • 4 красных перца
  • Черные оливки (разрезанные пополам)
  • 1/4 фиолетовой луковицы
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 2 чайные ложки яблочного уксуса или сока лимона
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль по вкусу
  • 20 граммов петрушки
  • Базилик(зеленый/фиолетовый) по вкусу

Способ приготовления: 

1. Запеките перец до готовности в течение 40 минут при 200С.

2. Готовые перцы выложите в миску, накройте пленкой и дайте постоять 10 минут, чтобы кожура легко снималась.

3. Очистите перцы от кожуры и удалите семена, нарежьте их, добавьте к нарезанным перцам черные разрезанные пополам оливки, нарезанную четверть луковицы, масло, яблочный уксус или сок лимона, измельченный чеснок, соль, петрушку и базилик.

Смешайте все ингредиенты и поставьте салат в холодильник минимум на 30 минут!

