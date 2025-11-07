Полезная запеканка из брокколи и филе: рецепт вкусного блюда за 30 минут
Брокколи и куриное филе – отличное сочетание продуктов для полезной и вкусной запеканки. Для того, чтобы она была сочной, готовьте блюдо с заливкой из яиц, йогурта и сыра.
Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусной запеканки из брокколи, с мясом и сырной заливкой.
Ингредиенты:
- куриная грудка 2 шт
- брокколи 300-400 г
- яйца 3 шт
- йогурт по-гречески 200 г
- творог 100-150 г
- соль, черный перец, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриную грудку режем небольшими кусочками, добавляем соль, перец и любимые специи.
2. Брокколи предварительно отварить минуты 3, и обдать холодной водой (или можно взять замороженные брокколи).
3. Для заливки: соединяем яйца, соль, перец, йогурт и часть тертого сыра.
4. В форму смазанную маслом выкладываем курочку, брокколи, заливаем заливкой и сверху посыпаем оставшимся сыром. Готовьте при 180С минут 35-40.
Перед тем как нарезать, запеканке нужно дать немного остыть.
