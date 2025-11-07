Брокколи и куриное филе – отличное сочетание продуктов для полезной и вкусной запеканки. Для того, чтобы она была сочной, готовьте блюдо с заливкой из яиц, йогурта и сыра.

Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусной запеканки из брокколи, с мясом и сырной заливкой.

Ингредиенты:

куриная грудка 2 шт

брокколи 300-400 г

яйца 3 шт

йогурт по-гречески 200 г

творог 100-150 г

соль, черный перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную грудку режем небольшими кусочками, добавляем соль, перец и любимые специи.

2. Брокколи предварительно отварить минуты 3, и обдать холодной водой (или можно взять замороженные брокколи).

3. Для заливки: соединяем яйца, соль, перец, йогурт и часть тертого сыра.

4. В форму смазанную маслом выкладываем курочку, брокколи, заливаем заливкой и сверху посыпаем оставшимся сыром. Готовьте при 180С минут 35-40.

Перед тем как нарезать, запеканке нужно дать немного остыть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: