Полезная запеканка из брокколи и лосося, которая понравится даже детям: самый простой рецепт

Рецепт блюда

Брокколи – очень полезный и вкусный овощ, который можно очень вкусно запекать, тушить и просто варить, делать запеканки, пироги. Стоит отметить, что варить брокколи нужно не больше 3 минут.

Как вкусно приготовить брокколи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной и простой в приготовлении запеканки из брокколи, с красной рыбой и сыром.

Ингредиенты:

  • брокколи
  • 250 г. филе лосося
  • 3 яйца
  • 100 мл. сливок 15%
  • соль
  • прованские травы
  • 80 г. сыра

Способ приготовления:

1. Брокколи моем и делим на соцветия, отправляем в кипящую воду на 3 минуты. После перекладываем в форму для запекания.

Брокколи для блюда

2. Рыбу нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем к брокколи.

Рыба с капустой

3. Для заливки к яйцам добавляем сливки, соль, прованские травы и все хорошо перемешиваем. Заливаем рыбу и брокколи заливкой, сверху затираем сыром.

Из чего приготовить заливку

4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.

Готовая запеканка

