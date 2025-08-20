Брокколи – очень полезный и вкусный овощ, который можно очень вкусно запекать, тушить и просто варить, делать запеканки, пироги. Стоит отметить, что варить брокколи нужно не больше 3 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной и простой в приготовлении запеканки из брокколи, с красной рыбой и сыром.

Ингредиенты:

брокколи

250 г. филе лосося

3 яйца

100 мл. сливок 15%

соль

прованские травы

80 г. сыра

Способ приготовления:

1. Брокколи моем и делим на соцветия, отправляем в кипящую воду на 3 минуты. После перекладываем в форму для запекания.

2. Рыбу нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем к брокколи.

3. Для заливки к яйцам добавляем сливки, соль, прованские травы и все хорошо перемешиваем. Заливаем рыбу и брокколи заливкой, сверху затираем сыром.

4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: