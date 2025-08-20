Полезная запеканка из брокколи и лосося, которая понравится даже детям: самый простой рецепт
Брокколи – очень полезный и вкусный овощ, который можно очень вкусно запекать, тушить и просто варить, делать запеканки, пироги. Стоит отметить, что варить брокколи нужно не больше 3 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной и простой в приготовлении запеканки из брокколи, с красной рыбой и сыром.
Ингредиенты:
- брокколи
- 250 г. филе лосося
- 3 яйца
- 100 мл. сливок 15%
- соль
- прованские травы
- 80 г. сыра
Способ приготовления:
1. Брокколи моем и делим на соцветия, отправляем в кипящую воду на 3 минуты. После перекладываем в форму для запекания.
2. Рыбу нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем к брокколи.
3. Для заливки к яйцам добавляем сливки, соль, прованские травы и все хорошо перемешиваем. Заливаем рыбу и брокколи заливкой, сверху затираем сыром.
4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.
