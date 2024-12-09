Этот рецепт яблочного брауни без муки и сахара станет настоящей находкой. Сочетание натуральной сладости яблок, насыщенного вкуса какао и нежной текстуры делает десерт идеальным выбором для тех, кто ценит легкие и полезные блюда. Готовится брауни быстро и просто – вам понадобится только блендер и несколько ингредиентов.

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Идея приготовления полезного яблочного брауни без муки и сахара опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Десерт можно украсить орешками или сухофруктами, придавая ему еще больше вкуса и пользы.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.

яйца – 4 шт.

какао – 4 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

кокосовое или сливочное масло – 1 ч.л.

орешки и сухофрукты для украшения

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить на нарезать (обязательно должны быть очень сладкие).

2. Выложить все ингредиенты в чашу блендера и хорошо взбить до однородной массы.

3. В форму обязательно выложить пергамент, вылить смесь, сверху украсить орешками.

4. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 45-50 минут.

5. Готовый брауни достать из духовки и обязательно дать полностью остыть в форме, так как он имеет мягкую кремовую текстуру, поэтому ему нужно стабилизироваться.

6. Достать десерт за кончики пергамента.

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