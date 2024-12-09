Полезный брауни без муки и сахара: из чего сделать основу для популярного десерта
Этот рецепт яблочного брауни без муки и сахара станет настоящей находкой. Сочетание натуральной сладости яблок, насыщенного вкуса какао и нежной текстуры делает десерт идеальным выбором для тех, кто ценит легкие и полезные блюда. Готовится брауни быстро и просто – вам понадобится только блендер и несколько ингредиентов.
Идея приготовления полезного яблочного брауни без муки и сахара опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Десерт можно украсить орешками или сухофруктами, придавая ему еще больше вкуса и пользы.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.
- яйца – 4 шт.
- какао – 4 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- кокосовое или сливочное масло – 1 ч.л.
- орешки и сухофрукты для украшения
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить на нарезать (обязательно должны быть очень сладкие).
2. Выложить все ингредиенты в чашу блендера и хорошо взбить до однородной массы.
3. В форму обязательно выложить пергамент, вылить смесь, сверху украсить орешками.
4. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 45-50 минут.
5. Готовый брауни достать из духовки и обязательно дать полностью остыть в форме, так как он имеет мягкую кремовую текстуру, поэтому ему нужно стабилизироваться.
6. Достать десерт за кончики пергамента.
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