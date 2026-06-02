Полезное кабачковое рагу со сливочной заливкой: делимся легким рецептом
Кабачки – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также супов, салатов. Еще из них получится очень вкусное, полезное рагу. А для нежного вкуса добавьте сметану или крем-сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного кабачкового рагу, со сметаной.
Ингредиенты:
- кабачок – 3 шт.
- масло гхи – 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- чеснок – 4 зуб.
- помидоры – 6 шт.
- специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу
- лавровый лист
- зелень
Для заливки:
- сметана – 200 г
- молоко – 150 мл
- мука – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Молодые, небольшие кабачки помыть, порезать полукольцами и обжарить с двух сторон на сухой сковороде до румянца.
2. На другой сковородке растопить масло, выложить мелко порезанный лук и обжарить несколько минут. Добавить порезанные: морковь полукольцами, перчину кубиком, чеснок мелко. Жарить помешивая 5 минут.
3. Выложить порезанные кубиком помидоры, пожаренные кабачки, перемешать. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, время от времени помешивая, 10 мин. Добавить специи, лавровый лист, перемешать. Тушить вместе несколько минут. К сметане добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 минут.
4. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать и через несколько минут выключить!
