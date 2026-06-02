Полезное кабачковое рагу со сливочной заливкой: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
60
Полезное кабачковое рагу со сливочной заливкой: делимся легким рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Кабачки – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также супов, салатов. Еще из них получится очень вкусное, полезное рагу. А для нежного вкуса добавьте сметану или крем-сыр.

Полезное кабачковое рагу со сливочной заливкой: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного кабачкового рагу, со сметаной. 

Ингредиенты: 

  • кабачок – 3 шт.
  • масло гхи – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • чеснок – 4 зуб.
  • помидоры – 6 шт.
  • специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу
  • лавровый лист
  • зелень

Для заливки:

  • сметана – 200 г
  • молоко – 150 мл
  • мука – 1 ст.л

Способ приготовления: 

1. Молодые, небольшие кабачки помыть, порезать полукольцами и обжарить с двух сторон на сухой сковороде до румянца.

Полезное кабачковое рагу со сливочной заливкой: делимся легким рецептом

2. На другой сковородке растопить масло, выложить мелко порезанный лук и обжарить несколько минут. Добавить порезанные: морковь полукольцами, перчину кубиком, чеснок мелко. Жарить помешивая 5 минут.

Полезное кабачковое рагу со сливочной заливкой: делимся легким рецептом

3. Выложить порезанные кубиком помидоры, пожаренные кабачки, перемешать. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, время от времени помешивая, 10 мин. Добавить специи, лавровый лист, перемешать. Тушить вместе несколько минут. К сметане добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 минут.

Полезное кабачковое рагу со сливочной заливкой: делимся легким рецептом

4. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать и через несколько минут выключить!

Полезное кабачковое рагу со сливочной заливкой: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты