Приготовить сладкое дома можно быстро и без лишних усилий. Для этого не нужны плита, духовка или сложные кухонные приборы. Достаточно нескольких простых продуктов и 10-15 минут времени. Такие конфеты подойдут к чаю, как легкий десерт или сладкий перекус.

Идея приготовления полезных домашних конфет опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

банан – 1 спелый

кокосовая стружка – 60 г

какао-порошок – 10 г

кокосовая стружка – для обвалки

Способ приготовления:

1. Банан очистите и хорошо разомните вилкой до однородного пюре.

2. Добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте, чтобы масса стала густой и пластичной.

3. Всыпьте какао-порошок и еще раз хорошо перемешайте до равномерного цвета.

4. Из готовой массы сформируйте небольшие шарики одинакового размера.

5. Каждую конфету обваляйте в кокосовой стружке.

6. Выложите заготовки на тарелку или доску и поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы они немного застыли.

7. После остывания конфеты готовы к подаче. Они имеют нежный вкус, приятную текстуру и прекрасно подходят как простой домашний десерт без лишних ингредиентов.

