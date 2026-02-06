Полезные домашние конфеты без плиты: понадобится всего четыре ингредиента
Приготовить сладкое дома можно быстро и без лишних усилий. Для этого не нужны плита, духовка или сложные кухонные приборы. Достаточно нескольких простых продуктов и 10-15 минут времени. Такие конфеты подойдут к чаю, как легкий десерт или сладкий перекус.
Идея приготовления полезных домашних конфет опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- банан – 1 спелый
- кокосовая стружка – 60 г
- какао-порошок – 10 г
- кокосовая стружка – для обвалки
Способ приготовления:
1. Банан очистите и хорошо разомните вилкой до однородного пюре.
2. Добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте, чтобы масса стала густой и пластичной.
3. Всыпьте какао-порошок и еще раз хорошо перемешайте до равномерного цвета.
4. Из готовой массы сформируйте небольшие шарики одинакового размера.
5. Каждую конфету обваляйте в кокосовой стружке.
6. Выложите заготовки на тарелку или доску и поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы они немного застыли.
7. После остывания конфеты готовы к подаче. Они имеют нежный вкус, приятную текстуру и прекрасно подходят как простой домашний десерт без лишних ингредиентов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: