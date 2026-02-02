Все рецепты
Полезные домашние конфеты из двух ингредиентов и без сахара: делимся рецептом десерта, который понравится всем
Домашние конфеты можно приготовить из полезных сухофруктов и орехов. А для яркого вкуса можно добавить шоколад, сушеные ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из орехов и чернослива.
Ингредиенты:
- Чернослив 300 г
- Орехи грецкие, или другие любимые 300 г
- Шоколад 70% 150 г
- Масло 25 г
Способ приготовления:
1. Перебейте орехи и чернослив отдельно.
2. Сформируйте конфеты.
3. Полейте растопленным шоколадом и отправьте в морозилку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: