Полезные домашние конфеты из двух ингредиентов и без сахара: делимся рецептом десерта, который понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
771
Домашние конфеты можно приготовить из полезных сухофруктов и орехов. А для яркого вкуса можно добавить шоколад, сушеные ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из орехов и чернослива.

Ингредиенты: 

  • Чернослив 300 г
  • Орехи грецкие, или другие любимые 300 г
  • Шоколад 70% 150 г
  • Масло 25 г

Способ приготовления: 

1. Перебейте орехи и чернослив отдельно.

2. Сформируйте конфеты.

3. Полейте растопленным шоколадом и отправьте в морозилку.

