Домашние конфеты можно приготовить из полезных сухофруктов и орехов. А для яркого вкуса можно добавить шоколад, сушеные ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из орехов и чернослива.

Ингредиенты:

Чернослив 300 г

Орехи грецкие, или другие любимые 300 г

Шоколад 70% 150 г

Масло 25 г

Способ приготовления:

1. Перебейте орехи и чернослив отдельно.

2. Сформируйте конфеты.

3. Полейте растопленным шоколадом и отправьте в морозилку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: