Полезные конфеты из чернослива и орехов для детей: готовятся без муки и сахара
Сладкие и вкусные конфеты могут быть очень полезными. Для этого привычную муку и сахар нужно заменить орехами и черносливом. Из таких ингредиентов следует масса, из которой очень легко сформировать изделия.
Идея приготовления полезных конфет из чернослива опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. Для такого десерта вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- любимые орехи – 200 г
- чернослив – 200 г
- шоколад – 100 г + 15 г масла
- кокосовая стружка по желанию
Способ приготовления:
1. Орешки и чернослив измельчить блендером.
2. Переложить в миску и тщательно перемешать до однородной массы.
3. Руками сформировать конфеты в форме шариков или батончиков.
4. Переложить на дощечку.
5. Отправить в морозилку на час.
6. К растопленному шоколаду добавить масло, перемешать и погрузить конфеты.
7. Когда шоколад немного застынет – переложить на дощечку и посыпать кокосовой стружкой.
8. Оставить в холодильнике до застывания шоколада.
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