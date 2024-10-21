Сладкие и вкусные конфеты могут быть очень полезными. Для этого привычную муку и сахар нужно заменить орехами и черносливом. Из таких ингредиентов следует масса, из которой очень легко сформировать изделия.

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Идея приготовления полезных конфет из чернослива опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. Для такого десерта вам понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

любимые орехи – 200 г

чернослив – 200 г

шоколад – 100 г + 15 г масла

кокосовая стружка по желанию

Способ приготовления:

1. Орешки и чернослив измельчить блендером.

2. Переложить в миску и тщательно перемешать до однородной массы.

3. Руками сформировать конфеты в форме шариков или батончиков.

4. Переложить на дощечку.

5. Отправить в морозилку на час.

6. К растопленному шоколаду добавить масло, перемешать и погрузить конфеты.

7. Когда шоколад немного застынет – переложить на дощечку и посыпать кокосовой стружкой.

8. Оставить в холодильнике до застывания шоколада.

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