Полезные квашеные помидоры без уксуса: делимся рецептом вкусной закуски
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Квашеные помидоры – вкусная, легкая в приготовлении и при этом – полезная закуска. Готовить их можно с горчицей, зеленью, чесноком, листьями смородины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, квашеных помидоров, с зеленью и укропом.
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- чеснок
- 1 ст. л. горчичного порошка
- листья смородины и хрена, укроп
Способ приготовления:
1. Помойте помидоры, выложите в подходящую посуду, сверху чеснок, листья, укроп.
2. Смешайте холодную воду с сахаром, солью, горчицей, залейте помидоры.
Накройте и храните до готовности!
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