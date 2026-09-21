Полезные квашеные помидоры без уксуса: делимся рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
801
Рецепт квашеных помидоров
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Квашеные помидоры – вкусная, легкая в приготовлении и при этом – полезная закуска. Готовить их можно с горчицей, зеленью, чесноком, листьями смородины.

Как приготовить вкусные квашеные помидоры

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, квашеных помидоров, с зеленью и укропом.

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • чеснок
  • 1 ст. л. горчичного порошка
  • листья смородины и хрена, укроп

Способ приготовления:

1. Помойте помидоры, выложите в подходящую посуду, сверху чеснок, листья, укроп.

Овощи для приготовления

2. Смешайте холодную воду с сахаром, солью, горчицей, залейте помидоры.

Маринад для овощей

Накройте и храните до готовности!

Готовые помидоры

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