Полезные печеночные котлеты: делимся легким рецептом вкусного блюда для всей семьи
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Куриная печень – очень полезный, вкусный продукт, который может быть основой для котлет, оладий. Для того, чтобы печень не горчила, ее лучше всего замочить в молоке на 30 минут.
Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусных, сытных котлет из куриной печени, с луком и морковью.
Ингредиенты:
- Куриная печень 500 г
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Сметана 1 ст. л.
- Мука 2 ст. л.
- Крахмал 1-2 ст. л.
- Масло
- Специи
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Обжариваем овощи до мягкости и остужаем. Добавьте порезанную печень, добавьте муку, яйцо, специи и перемешайте.
2. Пожарьте котлеты.
Подавайте горячими!
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