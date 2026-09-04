Полезные печеночные котлеты: делимся легким рецептом вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
552
Рецепт нежных печеночных котлет
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Куриная печень – очень полезный, вкусный продукт, который может быть основой для котлет, оладий. Для того, чтобы печень не горчила, ее лучше всего замочить в молоке на 30 минут. 

Котлеты из печени

Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусных, сытных котлет из куриной печени, с луком и морковью.

Ингредиенты: 

  • Куриная печень 500 г
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Яйцо 1 шт.
  • Сметана 1 ст. л.
  • Мука 2 ст. л.
  • Крахмал 1-2 ст. л.
  • Масло
  • Специи

Способ приготовления: 

1. Лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Обжариваем овощи до мягкости и остужаем. Добавьте порезанную печень, добавьте муку, яйцо, специи и перемешайте.  

Ингредиенты для блюда

2. Пожарьте котлеты.

Сколько жарить котлеты

Подавайте горячими! 

Готовые котлеты

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