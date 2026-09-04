Полезные печеночные котлеты: делимся легким рецептом вкусного блюда для всей семьи

Куриная печень – очень полезный, вкусный продукт, который может быть основой для котлет, оладий. Для того, чтобы печень не горчила, ее лучше всего замочить в молоке на 30 минут.

Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусных, сытных котлет из куриной печени, с луком и морковью.

Ингредиенты:

Куриная печень 500 г

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Сметана 1 ст. л.

Мука 2 ст. л.

Крахмал 1-2 ст. л.

Масло

Специи

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Обжариваем овощи до мягкости и остужаем. Добавьте порезанную печень, добавьте муку, яйцо, специи и перемешайте.

2. Пожарьте котлеты.

Подавайте горячими!

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