Куриная печень – идеальный продукт для приготовления вкусных и полезных паштетов, а также котлет и отбивных. Для того, чтобы печень не горчила, ее перед приготовлением нужно замочить в молоке на 20-30 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных котлет из печени, с зажаркой.

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст. л.

мука – 2 ст. л.

сухой чеснок

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке и обжарьте до мягкости.

2. Печень мелко порежьте ножом и переложите в миску. Добавьте яйцо, сметану, муку, обжаренные овощи, соль, перец и сухой чеснок. Хорошо перемешайте до однородности.

3. Выкладывайте массу ложкой на разогретую сковородку и обжаривайте под крышкой с обеих сторон до румяной корочки.

Подавайте со сметаной, свежими овощами или любимым гарниром!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: