Полезные печеночные котлеты для обеда и ужина: делимся легким рецептом
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Куриная печень – идеальный продукт для приготовления вкусных и полезных паштетов, а также котлет и отбивных. Для того, чтобы печень не горчила, ее перед приготовлением нужно замочить в молоке на 20-30 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных котлет из печени, с зажаркой.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 1 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- сухой чеснок
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке и обжарьте до мягкости.
2. Печень мелко порежьте ножом и переложите в миску. Добавьте яйцо, сметану, муку, обжаренные овощи, соль, перец и сухой чеснок. Хорошо перемешайте до однородности.
3. Выкладывайте массу ложкой на разогретую сковородку и обжаривайте под крышкой с обеих сторон до румяной корочки.
Подавайте со сметаной, свежими овощами или любимым гарниром!
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