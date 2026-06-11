Полезные печеночные котлеты для обеда и ужина: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда
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Куриная печень – идеальный продукт для приготовления вкусных и полезных паштетов, а также котлет и отбивных. Для того, чтобы печень не горчила, ее перед приготовлением нужно замочить в молоке на 20-30 минут.

Полезные печеночные котлеты для обеда и ужина: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных котлет из печени, с зажаркой. 

Ингредиенты:

  • печень куриная – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 1 ст. л.
  • мука – 2 ст. л.
  • сухой чеснок
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке и обжарьте до мягкости.

Полезные печеночные котлеты для обеда и ужина: делимся легким рецептом

2. Печень мелко порежьте ножом и переложите в миску. Добавьте яйцо, сметану, муку, обжаренные овощи, соль, перец и сухой чеснок. Хорошо перемешайте до однородности.

Полезные печеночные котлеты для обеда и ужина: делимся легким рецептом

3. Выкладывайте массу ложкой на разогретую сковородку и обжаривайте под крышкой с обеих сторон до румяной корочки.

Полезные печеночные котлеты для обеда и ужина: делимся легким рецептом

Подавайте со сметаной, свежими овощами или любимым гарниром!

Полезные печеночные котлеты для обеда и ужина: делимся легким рецептом

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