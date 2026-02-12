Все рецепты
Полезные печеночные котлеты, которые "поднимают" уровень железа: делимся легким рецептом
Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусных паштетов, а также теплых салатов, закусок, котлет и отбивных. Еще ее можно вкусно сварить и запечь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленых печеночных котлет, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- куриная печень 700 г
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- сметана 1 ст. л
- яйцо 1 шт.
- мука 3 ст. л
- любимые специи (сухой чеснок и хмели-сунели)
- соль, перец по вкусу
- масло 2 ст л (для зажарки)
Способ приготовления:
1. Сначала мелко нарезанный лук и натертую морковь отправляем на разогретую сковороду, жарим несколько минут и отставляем.
2. Печень надо промыть и нарезать на мелкие кусочки. К измельченной печени добавляем зажарку, соль, перец, яйцо, ложку сметаны, муку и любимые специи. Все хорошенько перемешиваем.
3. Формируем котлетки ложкой и жарим с обеих сторон под крышкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: