Полезные печеночные котлеты, которые "поднимают" уровень железа: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда

Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусных паштетов, а также теплых салатов, закусок, котлет и отбивных. Еще ее можно вкусно сварить и запечь.

Полезные печеночные котлеты, которые "поднимают" уровень железа: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленых печеночных котлет, которые готовятся очень просто.

Полезные печеночные котлеты, которые "поднимают" уровень железа: делимся легким рецептом

Ингредиенты:

  • куриная печень 700 г
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • сметана 1 ст. л
  • яйцо 1 шт.
  • мука 3 ст. л
  • любимые специи (сухой чеснок и хмели-сунели)
  • соль, перец по вкусу
  • масло 2 ст л (для зажарки)

Способ приготовления: 

1. Сначала мелко нарезанный лук и натертую морковь отправляем на разогретую сковороду, жарим несколько минут и отставляем.

Полезные печеночные котлеты, которые "поднимают" уровень железа: делимся легким рецептом

2. Печень надо промыть и нарезать на мелкие кусочки. К измельченной печени добавляем зажарку, соль, перец, яйцо, ложку сметаны, муку и любимые специи. Все хорошенько перемешиваем.

Полезные печеночные котлеты, которые "поднимают" уровень железа: делимся легким рецептом

3. Формируем котлетки ложкой и жарим с обеих сторон под крышкой.

Полезные печеночные котлеты, которые "поднимают" уровень железа: делимся легким рецептом

