Полезные рубленные котлеты из печени: делимся простым рецептом блюда на каждый день
Куриная печень – лучший полезный продукт для приготовления вкусных котлет, а также салатов и паштетов. Еще ее можно просто сварить, стушить с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных печеночных котлет, с луком и морковью.
Ингредиенты:
- куриная печень 700 г
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- сметана 1 ст. л
- яйцо 1 шт.
- мука 3 ст. л
- любимые специи (у меня сухой чеснок и хмели-сунели)
- соль, перец по вкусу
- масло 2 ст. л (для зажарки)
Способ приготовления:
1. Сначала мелко нарезанный лук и натертую морковь отправляем на разогретую сковороду, жарим несколько минут и отставляем.
2. Печень надо промыть и нарезать на мелкие кусочки. К измельченной печени добавляем зажарку, соль, перец, яйцо, ложку сметаны, муку и любимые специи, все хорошенько перемешиваем.
3. Формируем котлетки ложкой и жарим с обеих сторон под крышкой.
Подавайте горячими!
