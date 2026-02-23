Полезные рубленные котлеты из печени: делимся простым рецептом блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
330
Полезные рубленные котлеты из печени: делимся простым рецептом блюда на каждый день

Куриная печень – лучший полезный продукт для приготовления вкусных котлет, а также салатов и паштетов. Еще ее можно просто сварить, стушить с овощами.

Полезные рубленные котлеты из печени: делимся простым рецептом блюда на каждый день

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных печеночных котлет, с луком и морковью. 

Полезные рубленные котлеты из печени: делимся простым рецептом блюда на каждый день

Ингредиенты:

  • куриная печень 700 г
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • сметана 1 ст. л
  • яйцо 1 шт.
  • мука 3 ст. л
  • любимые специи (у меня сухой чеснок и хмели-сунели)
  • соль, перец по вкусу
  • масло 2 ст. л (для зажарки)

Способ приготовления: 

1. Сначала мелко нарезанный лук и натертую морковь отправляем на разогретую сковороду, жарим несколько минут и отставляем.

Полезные рубленные котлеты из печени: делимся простым рецептом блюда на каждый день

2. Печень надо промыть и нарезать на мелкие кусочки. К измельченной печени добавляем зажарку, соль, перец, яйцо, ложку сметаны, муку и любимые специи, все хорошенько перемешиваем.

Полезные рубленные котлеты из печени: делимся простым рецептом блюда на каждый день

3. Формируем котлетки ложкой и жарим с обеих сторон под крышкой.

Подавайте горячими!

Полезные рубленные котлеты из печени: делимся простым рецептом блюда на каждый день

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты