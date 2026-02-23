Куриная печень – лучший полезный продукт для приготовления вкусных котлет, а также салатов и паштетов. Еще ее можно просто сварить, стушить с овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных печеночных котлет, с луком и морковью.

Ингредиенты:

куриная печень 700 г

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

сметана 1 ст. л

яйцо 1 шт.

мука 3 ст. л

любимые специи (у меня сухой чеснок и хмели-сунели)

соль, перец по вкусу

масло 2 ст. л (для зажарки)

Способ приготовления:

1. Сначала мелко нарезанный лук и натертую морковь отправляем на разогретую сковороду, жарим несколько минут и отставляем.

2. Печень надо промыть и нарезать на мелкие кусочки. К измельченной печени добавляем зажарку, соль, перец, яйцо, ложку сметаны, муку и любимые специи, все хорошенько перемешиваем.

3. Формируем котлетки ложкой и жарим с обеих сторон под крышкой.

Подавайте горячими!

