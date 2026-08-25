Полезный белковый салат на каждый день: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,9 т.
Рецепт вкусного салата
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Овощной салат – идеальное блюдо на любой случай. А если добавить немного филе, рыбы или креветок, вы получите идеальное белковое блюдо для обеда, перекуса или ужина.

Вкусный и полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, белкового салата из филе, с луком и огурцами. 

Ингредиенты: 

  • Куриное филе 250 г
  • Огурец 1 шт. (брала гладкий, он больше по размеру)
  • Фиолетовый лук 0,5 шт.

Для соуса:

  • Нежирный греческий йогурт 150 г
  • Чеснок 1 зуб. 
  • Соль и перец
  • Лимонный сок
  • Зелень для подачи

Способ приготовления: 

1. Для начала отварим курицу. Доводим воду до кипения, солим, опускаем курицу в кипяток и варим 1-2 минуты. Выключаем огонь и даем постоять в кипятке еще 25 минут. 

Филе для салата

2. Нарезаем овощи. Огурец пополам, а затем полукольцами. Лук мелко, курицу – кубиками. 

Соус для блюда

3. Для соуса: просто смешиваем все вместе и заправляем салат. Обязательно добавьте много зелени.

Готовый салат

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