Полезный белковый салат на каждый день: рецепт блюда за 10 минут
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Овощной салат – идеальное блюдо на любой случай. А если добавить немного филе, рыбы или креветок, вы получите идеальное белковое блюдо для обеда, перекуса или ужина.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, белкового салата из филе, с луком и огурцами.
Ингредиенты:
- Куриное филе 250 г
- Огурец 1 шт. (брала гладкий, он больше по размеру)
- Фиолетовый лук 0,5 шт.
Для соуса:
- Нежирный греческий йогурт 150 г
- Чеснок 1 зуб.
- Соль и перец
- Лимонный сок
- Зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Для начала отварим курицу. Доводим воду до кипения, солим, опускаем курицу в кипяток и варим 1-2 минуты. Выключаем огонь и даем постоять в кипятке еще 25 минут.
2. Нарезаем овощи. Огурец пополам, а затем полукольцами. Лук мелко, курицу – кубиками.
3. Для соуса: просто смешиваем все вместе и заправляем салат. Обязательно добавьте много зелени.
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