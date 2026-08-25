Полезный белковый салат на каждый день: рецепт блюда за 10 минут

Овощной салат – идеальное блюдо на любой случай. А если добавить немного филе, рыбы или креветок, вы получите идеальное белковое блюдо для обеда, перекуса или ужина.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, белкового салата из филе, с луком и огурцами.

Ингредиенты:

Куриное филе 250 г

Огурец 1 шт. (брала гладкий, он больше по размеру)

Фиолетовый лук 0,5 шт.

Для соуса:

Нежирный греческий йогурт 150 г

Чеснок 1 зуб.

Соль и перец

Лимонный сок

Зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Для начала отварим курицу. Доводим воду до кипения, солим, опускаем курицу в кипяток и варим 1-2 минуты. Выключаем огонь и даем постоять в кипятке еще 25 минут.

2. Нарезаем овощи. Огурец пополам, а затем полукольцами. Лук мелко, курицу – кубиками.

3. Для соуса: просто смешиваем все вместе и заправляем салат. Обязательно добавьте много зелени.

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