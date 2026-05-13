Полезный домашний майонез: из чего приготовить
Домашний майонез можно легко приготовить без сложных ингредиентов и лишнего жира. Такой соус получается нежным, густым и отлично подходит для салатов, закусок и домашней шаурмы. Для приготовления понадобится всего несколько простых продуктов и блендер. Сделайте этот майонез один раз – и магазинный соус больше не захочется покупать.
Идея приготовления полезного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- вареные желтки – 2 шт.
- густой белый йогурт – 2 ст.л.
- творог – 4 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- чеснок – 1-2 зубчика по желанию
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Выложите в чашу блендера вареные желтки, творог и густой йогурт. Добавьте горчицу, лимонный сок, соль и черный перец.
2. По желанию добавьте измельченный чеснок – он сделает вкус более насыщенным и ароматным.
3. Особенно хорошо такой вариант подходит для домашней шаурмы или запеченных блюд.
4. Взбейте все ингредиенты блендером до полностью однородной кремовой консистенции. Если соус кажется слишком густым, добавьте ложку йогурта и еще раз перемешайте.
5. Готовый домашний майонез переложите в баночку или контейнер и поставьте в холодильник на 15-20 минут. После охлаждения соус станет еще более густым и будет иметь более насыщенный вкус.
6. Такой легкий домашний майонез хорошо сочетается со свежими овощами, салатами, сэндвичами и закусками. А главное – вы точно знаете состав соуса и можете легко менять вкус под собственные предпочтения.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: