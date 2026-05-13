Домашний майонез можно легко приготовить без сложных ингредиентов и лишнего жира. Такой соус получается нежным, густым и отлично подходит для салатов, закусок и домашней шаурмы. Для приготовления понадобится всего несколько простых продуктов и блендер. Сделайте этот майонез один раз – и магазинный соус больше не захочется покупать.

Идея приготовления полезного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

вареные желтки – 2 шт.

густой белый йогурт – 2 ст.л.

творог – 4 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

чеснок – 1-2 зубчика по желанию

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите в чашу блендера вареные желтки, творог и густой йогурт. Добавьте горчицу, лимонный сок, соль и черный перец.

2. По желанию добавьте измельченный чеснок – он сделает вкус более насыщенным и ароматным.

3. Особенно хорошо такой вариант подходит для домашней шаурмы или запеченных блюд.

4. Взбейте все ингредиенты блендером до полностью однородной кремовой консистенции. Если соус кажется слишком густым, добавьте ложку йогурта и еще раз перемешайте.

5. Готовый домашний майонез переложите в баночку или контейнер и поставьте в холодильник на 15-20 минут. После охлаждения соус станет еще более густым и будет иметь более насыщенный вкус.

6. Такой легкий домашний майонез хорошо сочетается со свежими овощами, салатами, сэндвичами и закусками. А главное – вы точно знаете состав соуса и можете легко менять вкус под собственные предпочтения.

