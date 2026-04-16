Самый лучший овощ для приготовления вкусных салатов – свекла. К тому же свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также нутом, сырами, кукурузой и горохом, зеленью, грибами, сельдью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата их свеклы, с нутом и сыром.

Ингредиенты:

свекла – 2-3 шт.

нут – 130 г

зелень – по вкусу

оливковое масло – 2-3 ст.л.

специи – по вкусу

фета – 1/2 п.

Способ приготовления:

1. Нут залить на 5 см сверху водой и оставить на ночь. Утром воду слить, нут промыть, залить чистой водой и поставить вариться. Как закипит, снять пену, огонь убавить до слабого кипения, и варить до мягкости и готовности (примерно 1,5 часа.). Дать остыть.

2. Свеклу отварить и порезать кубиком. Сыр также порежьте кубиком.

3. Полейте маслом, добавьте специи, зелень и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: