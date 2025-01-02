Полезный домашний винегрет: рецепт легкого блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Один из самых вкусных и легких домашних салатов – винегрет. Готовить его можно добавляя для яркого вкуса такие продукты как: консервированная кукуруза, горошек, сельдь, лук красный, фасоль, грибы, каперсы.

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Домашний винегрет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного винегрета, со свежими огурцами, красным луком и горошком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Свекла –1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Картофель – 1 шт
  • Огурец свежий – 1 шт
  • Огурец консервированный – 1 шт
  • Фиолетовый лук – 1 шт
  • Горошек консервированный – 100 г
  • Масло тыквенное – 3 ст.л
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи запеките или отварите, почистите и порежьте кубиком.

Овощи для блюда

2. Лук нарежьте мелко, добавьте горошек и полейте маслом, перемешайте.

Готовый салат

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