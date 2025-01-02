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Полезный домашний винегрет: рецепт легкого блюда для ужина
Один из самых вкусных и легких домашних салатов – винегрет. Готовить его можно добавляя для яркого вкуса такие продукты как: консервированная кукуруза, горошек, сельдь, лук красный, фасоль, грибы, каперсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного винегрета, со свежими огурцами, красным луком и горошком.
Ингредиенты:
- Свекла –1 шт
- Морковь – 1 шт
- Картофель – 1 шт
- Огурец свежий – 1 шт
- Огурец консервированный – 1 шт
- Фиолетовый лук – 1 шт
- Горошек консервированный – 100 г
- Масло тыквенное – 3 ст.л
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи запеките или отварите, почистите и порежьте кубиком.
2. Лук нарежьте мелко, добавьте горошек и полейте маслом, перемешайте.
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