Один из самых вкусных и легких домашних салатов – винегрет. Готовить его можно добавляя для яркого вкуса такие продукты как: консервированная кукуруза, горошек, сельдь, лук красный, фасоль, грибы, каперсы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного винегрета, со свежими огурцами, красным луком и горошком.

Ингредиенты:

Свекла –1 шт

Морковь – 1 шт

Картофель – 1 шт

Огурец свежий – 1 шт

Огурец консервированный – 1 шт

Фиолетовый лук – 1 шт

Горошек консервированный – 100 г

Масло тыквенное – 3 ст.л

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи запеките или отварите, почистите и порежьте кубиком.

2. Лук нарежьте мелко, добавьте горошек и полейте маслом, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: