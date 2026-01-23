Форшмак – это не просто закуска, а питательное белково-жирное блюдо. Сельдь содержит качественный белок и омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают работу мозга, сердца и гормональной системы. Яйцо добавляет еще белка и холина, а масло помогает усваивать жирорастворимые витамины. Такой вариант завтрака или бранча хорошо насыщает, особенно если впереди активный день. Главное – помнить о порции, ведь блюдо достаточно соленое и калорийное!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака с яблоком и яйцом.

Ингредиенты:

сельдь соленая – 1 шт.

лук – 1/2 шт.

зеленое яблоко – 1/2 шт.

яйцо – 1 шт.

мягкое сливочное масло – 1 ст. л.

лимонный сок – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сельдь хорошо очищаем от косточек и кожуры и измельчаем. Яйцо отвариваем вкрутую.

2. Лук, яблоко, яйцо и сельдь измельчаем на терке. Добавляем мягкое масло, черный перец и несколько капель лимонного сока. Тщательно перемешиваем до однородной, нежной текстуры.

Вкусно с гренками из ржаного хлеба или тостами. По желанию можно добавить зелень или подать охлажденным!

