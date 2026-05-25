Полезный форшмак: рецепт вкусной закуски из сельди за 10 минут
Самая простая и вкусная закуска из сельди – форшмак. Для приготовления закуски вам понадобится всего лишь – сельдь, лук, яблоко, масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного форшмака, с луком, яблоками и яйцами.
Ингредиенты:
- кислое яблоко 1 шт.
- лук шаллот 1 шт.
- бриош/белый хлеб 50 г
- сливки 10-15% немного (чтобы размягчить хлеб)
- яйца вареные 2 шт.
- сливочное масло 40 г
- соль/перец/лимонный сок
Способ приготовления:
1. Порубите мелко сельдь.
2. Добавьте тертое масло, яблоко, лук, хлеб в сливках, перемешайте.
