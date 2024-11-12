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Полезный гриль-салат для ужина с вкусной заправкой: делимся оригинальным рецептом
Овощи и куриное филе – лучший набор продуктов для приготовления вкусных блюд для ужина. Из них получатся легкие и сытные салаты, а также основное блюдо – запеченное филе с овощами в духовке.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и очень простого в приготовлении салата из овощей и филе.
Ингредиенты:
- Филе куриное
- Баклажан
- Болгарский перец
- Сыр сулугуни
- Лук красный
Заправка:
- Соевый соус, лимонный сок и оливковое масло
- Паприка
Способ приготовления:
1. Филе посыпьте специями и солью, обжарьте на гриле.
2. Овощи порежьте и также приготовьте на гриле.
3. Переложите все продукты в миску, полейте заправкой, добавьте сыр и можно есть!
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