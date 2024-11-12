Овощи и куриное филе – лучший набор продуктов для приготовления вкусных блюд для ужина. Из них получатся легкие и сытные салаты, а также основное блюдо – запеченное филе с овощами в духовке.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и очень простого в приготовлении салата из овощей и филе.

Ингредиенты:

Филе куриное

Баклажан

Болгарский перец

Сыр сулугуни

Лук красный

Заправка:

Соевый соус, лимонный сок и оливковое масло

Паприка

Способ приготовления:

1. Филе посыпьте специями и солью, обжарьте на гриле.

2. Овощи порежьте и также приготовьте на гриле.

3. Переложите все продукты в миску, полейте заправкой, добавьте сыр и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: