Полезный гриль-салат для ужина с вкусной заправкой: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
327
Рецепт салата

Овощи и куриное филе – лучший набор продуктов для приготовления вкусных блюд для ужина. Из них получатся легкие и сытные салаты, а также основное блюдо – запеченное филе с овощами в духовке.

Видео дня
Что приготовить из овощей гриль

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и очень простого в приготовлении салата из овощей и филе.

Вкусный салат для ужина

Ингредиенты:

  • Филе куриное
  • Баклажан
  • Болгарский перец
  • Сыр сулугуни
  • Лук красный

Заправка:

  • Соевый соус, лимонный сок и оливковое масло
  • Паприка

Способ приготовления:

1. Филе посыпьте специями и солью, обжарьте на гриле.

Филе для блюда

2. Овощи порежьте и также приготовьте на гриле.

Овощи гриль

3. Переложите все продукты в миску, полейте заправкой, добавьте сыр и можно есть!

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатовощипродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты