Полезный и очень вкусный салат со свеклой и фетой: как приготовить
Фета со свеклой прекрасно сочетаются в салате. Но не стоит портить такие полезные компоненты калорийными заправками. Лучший вариант – добавить оливковое масло и дижонскую горчицу.
Идея приготовления вкусного салата со свеклой и консервированной кукурузой опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- отварная свекла – 1 шт.
- консервированная кукуруза – 100 г.
- сыр фета – 100 г.
- руккола – 50 г.
- семена тыквы и измельченные орехи
- оливковое масло и дижонская горчица
Способ приготовления:
1. Нарезать свеклу.
2. Нарезать фету.
3. Выложить на тарелку.
4. Туда же добавить рукколу.
5. Всыпать консервированную кукурузу и семечки.
6. Полить заправкой и подать к столу.
