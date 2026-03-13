Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Полезный и очень вкусный салат со свеклой и фетой: как приготовить

Фета со свеклой прекрасно сочетаются в салате. Но не стоит портить такие полезные компоненты калорийными заправками. Лучший вариант – добавить оливковое масло и дижонскую горчицу.

Идея приготовления вкусного салата со свеклой и консервированной кукурузой опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • отварная свекла – 1 шт.
  • консервированная кукуруза – 100 г.
  • сыр фета – 100 г.
  • руккола – 50 г.
  • семена тыквы и измельченные орехи
  • оливковое масло и дижонская горчица

Способ приготовления:

1. Нарезать свеклу.

2. Нарезать фету.

3. Выложить на тарелку.

4. Туда же добавить рукколу.

5. Всыпать консервированную кукурузу и семечки.

6. Полить заправкой и подать к столу.

