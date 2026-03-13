Фета со свеклой прекрасно сочетаются в салате. Но не стоит портить такие полезные компоненты калорийными заправками. Лучший вариант – добавить оливковое масло и дижонскую горчицу.

Идея приготовления вкусного салата со свеклой и консервированной кукурузой опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

отварная свекла – 1 шт.

консервированная кукуруза – 100 г.

сыр фета – 100 г.

руккола – 50 г.

семена тыквы и измельченные орехи

оливковое масло и дижонская горчица

Способ приготовления:

1. Нарезать свеклу.

2. Нарезать фету.

3. Выложить на тарелку.

4. Туда же добавить рукколу.

5. Всыпать консервированную кукурузу и семечки.

6. Полить заправкой и подать к столу.

