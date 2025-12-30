Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3
Булгур – очень бюджетная, но при этом вкусная и полезная крупа, которая может быть основой для супов, каш, а также салатов, рассольника. Еще его можно готовить просто на сковороде с овощами и маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с капустой и овощами на сковороде.

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1/3 молодой капусты (небольшой)
  • 100 г булгура
  • 200 г горячей воды
  • соль, сахар, перец

Способ приготовления:

1. На сковороде обжариваем сначала лук с морковью, после добавляем капусту. Солим, обязательно, добавляем немного сахара и черный перец. Готовим на среднем огне до размягчения капусты.

2. Булгур обязательно промываем и добавляем к овощам.

3. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на низком огне.

