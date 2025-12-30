Все рецепты
Полезный и вкусный булгур с овощами для обеда и ужина: рецепт блюда для всей семьи
Булгур – очень бюджетная, но при этом вкусная и полезная крупа, которая может быть основой для супов, каш, а также салатов, рассольника. Еще его можно готовить просто на сковороде с овощами и маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с капустой и овощами на сковороде.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1/3 молодой капусты (небольшой)
- 100 г булгура
- 200 г горячей воды
- соль, сахар, перец
Способ приготовления:
1. На сковороде обжариваем сначала лук с морковью, после добавляем капусту. Солим, обязательно, добавляем немного сахара и черный перец. Готовим на среднем огне до размягчения капусты.
2. Булгур обязательно промываем и добавляем к овощам.
3. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на низком огне.
