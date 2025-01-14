Полезный и вкусный салат из филе, с овощами и томатным соусом: рецепт блюда для всей семьи
Куриное филе – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных котлет, отбивных. Еще филе может быть основой для салатов, а также начинки для соленых пирогов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и вкусного салата с филе, с овощами и томатной заправкой.
Ингредиенты:
- филе курицы
- 1 сладкий перец
- 1 фиолетовый лук
- укроп, петрушка
Для заправки:
- масло
- 130 г. томатное пюре
- 50 г. соевого соуса
- соль по вкусу
- 1 ч.л. копченой паприки
Способ приготовления:
1. Сначала отвариваем филе курицы. Готовое филе нарезаем полосками.
2. Овощи нарезаем полукольцами, перец лучше брать красный сладкий, а лук фиолетовый.
3. Для заправки: на сковороде смешиваем все ингредиенты и прогреваем 2 минуты на среднем огне.
4. В тарелку отправляем все ингредиенты и заправляем томатной заправкой, хорошо перемешиваем и посыпаем зеленью.
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