Полезный и вкусный салат из филе, с овощами и томатным соусом: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Куриное филе – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных котлет, отбивных. Еще филе может быть основой для салатов, а также начинки для соленых пирогов. 

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Сытный салат с филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и вкусного салата с филе, с овощами и томатной заправкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • филе курицы
  • 1 сладкий перец
  • 1 фиолетовый лук
  • укроп, петрушка

Для заправки:

  • масло
  • 130 г. томатное пюре 
  • 50 г. соевого соуса
  • соль по вкусу
  • 1 ч.л. копченой паприки

Способ приготовления: 

1. Сначала отвариваем филе курицы. Готовое филе нарезаем полосками.

Филе для блюда

2. Овощи нарезаем полукольцами, перец лучше брать красный сладкий, а лук фиолетовый.

Приготовление салата

3. Для заправки: на сковороде смешиваем все ингредиенты и прогреваем 2 минуты на среднем огне.

Соус для салата

4. В тарелку отправляем все ингредиенты и заправляем томатной заправкой, хорошо перемешиваем и посыпаем зеленью.

Готовый салат

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