Куриное филе – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных котлет, отбивных. Еще филе может быть основой для салатов, а также начинки для соленых пирогов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и вкусного салата с филе, с овощами и томатной заправкой.

Ингредиенты:

филе курицы

1 сладкий перец

1 фиолетовый лук

укроп, петрушка

Для заправки:

масло

130 г. томатное пюре

50 г. соевого соуса

соль по вкусу

1 ч.л. копченой паприки

Способ приготовления:

1. Сначала отвариваем филе курицы. Готовое филе нарезаем полосками.

2. Овощи нарезаем полукольцами, перец лучше брать красный сладкий, а лук фиолетовый.

3. Для заправки: на сковороде смешиваем все ингредиенты и прогреваем 2 минуты на среднем огне.

4. В тарелку отправляем все ингредиенты и заправляем томатной заправкой, хорошо перемешиваем и посыпаем зеленью.

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