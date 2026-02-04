Все рецепты
Полезный и вкусный салат из куриной печени: готовится блюдо 10 минут
Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который можно варить, тушить, жарить. Из нее получится полезный паштет, салаты, закуски, пироги, пирожки, а также колбаса, отбивные и котлеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из печени, с луком, морковью и солеными огурцами.
Ингредиенты:
- печень 500 г
- лук средний 2 шт.
- морковь средняя 2 шт.
- горошек консервированный 1б.
- соленые огурцы (по желанию)
- майонез
- соль, перчик
Способ приготовления:
1. Печень отварить в подсоленной воде до готовности.
2. Лук и морковь поджарить на масле до готовности и полностью охладить.
3. Печень нарезать соломкой, добавить нарезанные кубиком соленые огурцы, добавить жареный лук с морковью, горошек, соль, перчик и майонез, все хорошо перемешать.
