Полезный и вкусный салат из куриной печени: готовится блюдо 10 минут

Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который можно варить, тушить, жарить. Из нее получится полезный паштет, салаты, закуски, пироги, пирожки, а также колбаса, отбивные и котлеты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из печени, с луком, морковью и солеными огурцами.

Ингредиенты:

  • печень 500 г
  • лук средний 2 шт.
  • морковь средняя 2 шт.
  • горошек консервированный 1б.
  • соленые огурцы (по желанию)
  • майонез
  • соль, перчик

Способ приготовления:

1. Печень отварить в подсоленной воде до готовности.

2. Лук и морковь поджарить на масле до готовности и полностью охладить.

3. Печень нарезать соломкой, добавить нарезанные кубиком соленые огурцы, добавить жареный лук с морковью, горошек, соль, перчик и майонез, все хорошо перемешать.

