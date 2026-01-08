Все рецепты
Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: готовится блюдо 10 минут
Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать в фольгу в духовке, так она будет сладкой, вкусной и сочной и самое главное – сохранит все витамины.
Кулинар поделилась в Instagram легким рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и яйцами.
Ингредиенты:
- Вареная свекла (небольшая) 4 шт.
- Вареные яйца 4 шт.
- Соленые огурцы 4 шт.
- Филе сельди 200 г
- Горчица в зернах 1 ч.л
- Сметана 1 ст. л
- Майонез 1 ст. л
- Зелень (лук, укроп) зеленый лук, зелень
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите вареную свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарежьте кубиком.
2. Добавьте измельченный зеленый лук и зелень.
3. Заправьте горчицей, сметаной и майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешайте и можно подавать!
