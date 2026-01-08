Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
357
Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: готовится блюдо 10 минут

Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать в фольгу в духовке, так она будет сладкой, вкусной и сочной и самое главное – сохранит все витамины.

Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: готовится блюдо 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram легким рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и яйцами. 

Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: готовится блюдо 10 минут

Ингредиенты:

  • Вареная свекла (небольшая) 4 шт.
  • Вареные яйца 4 шт.
  • Соленые огурцы 4 шт.
  • Филе сельди 200 г
  • Горчица в зернах 1 ч.л
  • Сметана 1 ст. л
  • Майонез 1 ст. л
  • Зелень (лук, укроп) зеленый лук, зелень
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите вареную свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарежьте кубиком.

Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: готовится блюдо 10 минут

2. Добавьте измельченный зеленый лук и зелень.

Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: готовится блюдо 10 минут

3. Заправьте горчицей, сметаной и майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешайте и можно подавать!

Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: готовится блюдо 10 минут

