Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать в фольгу в духовке, так она будет сладкой, вкусной и сочной и самое главное – сохранит все витамины.

Кулинар поделилась в Instagram легким рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и яйцами.

Ингредиенты:

Вареная свекла (небольшая) 4 шт.

Вареные яйца 4 шт.

Соленые огурцы 4 шт.

Филе сельди 200 г

Горчица в зернах 1 ч.л

Сметана 1 ст. л

Майонез 1 ст. л

Зелень (лук, укроп) зеленый лук, зелень

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите вареную свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарежьте кубиком.

2. Добавьте измельченный зеленый лук и зелень.

3. Заправьте горчицей, сметаной и майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешайте и можно подавать!

