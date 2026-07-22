Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
1 минута
1,1 т.
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Запеченная свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, полезных салатов и закусок. Еще из сырой свеклы можно приготовить маринованную закуску.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с нутом и маслом.
Ингредиенты:
- вареная или запеченная свекла 300 г
- нут вареный/консервированный 150 г
- сыр фета 150 г
- орехи 50 г
- кинза 1 пучок
- оливковое масло 3 ст.л.
- бальзамический уксус 1,5 ст.л.
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Запеките и порежьте мелким кубиком свеклу.
2. Добавьте нут, орехи рубленые, зелень, сыр.
3. Заправьте маслом, добавьте специи и перемешайте.
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