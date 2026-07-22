Запеченная свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, полезных салатов и закусок. Еще из сырой свеклы можно приготовить маринованную закуску.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с нутом и маслом.

Ингредиенты:

вареная или запеченная свекла 300 г

нут вареный/консервированный 150 г

сыр фета 150 г

орехи 50 г

кинза 1 пучок

оливковое масло 3 ст.л.

бальзамический уксус 1,5 ст.л.

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Запеките и порежьте мелким кубиком свеклу.

2. Добавьте нут, орехи рубленые, зелень, сыр.

3. Заправьте маслом, добавьте специи и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: