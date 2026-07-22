Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
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Запеченная свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, полезных салатов и закусок. Еще из сырой свеклы можно приготовить маринованную закуску. 

Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с нутом и маслом. 

Ингредиенты: 

  • вареная или запеченная свекла 300 г
  • нут вареный/консервированный 150 г
  • сыр фета 150 г
  • орехи 50 г
  • кинза 1 пучок
  • оливковое масло 3 ст.л.
  • бальзамический уксус 1,5 ст.л.
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Запеките и порежьте мелким кубиком свеклу. 

Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

2. Добавьте нут, орехи рубленые, зелень, сыр.

Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

3. Заправьте маслом, добавьте специи и перемешайте.

Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

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