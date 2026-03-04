Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и главное – полезных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла оставалась сладкой и сочной, кулинары советуют ее не варить, а запекать в фольгу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яйцами и сыром.

Ингредиенты:

отварная свекла 2-3 шт.

яйца вареные 3 шт.

твердый сыр 120 г

чеснок 2-3 зуб.

соль и перец по вкусу

майонез 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В миску переложить натертую на крупную терку свеклу, твердый сыр, отваренные яйца.

2. В миску к другим ингредиентам добавить натертый чеснок, соль, майонез и перец по вкусу.

