Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо элементарно

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и главное – полезных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла оставалась сладкой и сочной, кулинары советуют ее не варить, а запекать в фольгу.

Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо элементарно

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яйцами и сыром. 

Ингредиенты: 

  • отварная свекла 2-3 шт.
  • яйца вареные 3 шт.
  • твердый сыр 120 г
  • чеснок 2-3 зуб.
  • соль и перец по вкусу
  • майонез  2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В миску переложить натертую на крупную терку свеклу, твердый сыр, отваренные яйца.

Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо элементарно

2. В миску к другим ингредиентам добавить натертый чеснок, соль, майонез и перец по вкусу.

Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо элементарно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты