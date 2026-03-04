Все рецепты
Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо элементарно
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и главное – полезных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла оставалась сладкой и сочной, кулинары советуют ее не варить, а запекать в фольгу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яйцами и сыром.
Ингредиенты:
- отварная свекла 2-3 шт.
- яйца вареные 3 шт.
- твердый сыр 120 г
- чеснок 2-3 зуб.
- соль и перец по вкусу
- майонез 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. В миску переложить натертую на крупную терку свеклу, твердый сыр, отваренные яйца.
2. В миску к другим ингредиентам добавить натертый чеснок, соль, майонез и перец по вкусу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: