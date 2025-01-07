Сельдь – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще ее можно самостоятельно мариновать со специями и луком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, простого в приготовлении закусочного рулета, из шпината, с сельдью и сыром.

Ингредиенты:

150 г. шпината

3 яйца

щепотка соли

175 г. крем-сыра

160 г. сельди

Способ приготовления:

1. Шпинат измельчите с помощью блендера (также можно взять замороженный шпинат), добавьте желтки, соль и перемешиваем.

2. В отдельной чаше взбиваем белки до стоячих пиков и осторожно добавляем в шпинат.

3. Перекладываем тесто на застеленный пергаментом противень (выбирайте качественный пергамент чтобы бисквит не пристал к нему) и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-13 минут.

4. Достаем блинчик из духовки, накрываем полотенцем, листаем и осторожно снимаем пергамент. Смазываем блин крем-сыром и выкладываем рыбу, сверните в рулет, после положите в холодильник на пару часов.

Порежьте и подавайте!

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