Полезный и вкусный шпинатный рулет с сельдью: рецепт бюджетной закуски
Сельдь – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще ее можно самостоятельно мариновать со специями и луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, простого в приготовлении закусочного рулета, из шпината, с сельдью и сыром.
Ингредиенты:
- 150 г. шпината
- 3 яйца
- щепотка соли
- 175 г. крем-сыра
- 160 г. сельди
Способ приготовления:
1. Шпинат измельчите с помощью блендера (также можно взять замороженный шпинат), добавьте желтки, соль и перемешиваем.
2. В отдельной чаше взбиваем белки до стоячих пиков и осторожно добавляем в шпинат.
3. Перекладываем тесто на застеленный пергаментом противень (выбирайте качественный пергамент чтобы бисквит не пристал к нему) и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-13 минут.
4. Достаем блинчик из духовки, накрываем полотенцем, листаем и осторожно снимаем пергамент. Смазываем блин крем-сыром и выкладываем рыбу, сверните в рулет, после положите в холодильник на пару часов.
Порежьте и подавайте!
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