Полезный и вкусный шпинатный рулет с сельдью: рецепт бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Сельдь – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще ее можно самостоятельно мариновать со специями и луком. 

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Закуска с сельдью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, простого в приготовлении закусочного рулета, из шпината, с сельдью и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 150 г. шпината
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 175 г. крем-сыра
  • 160 г. сельди 

Способ приготовления: 

1. Шпинат измельчите с помощью блендера (также можно взять замороженный шпинат), добавьте желтки, соль и перемешиваем.

Приготовление основы со шпината

2. В отдельной чаше взбиваем белки до стоячих пиков и осторожно добавляем в шпинат.

Сколько выпекать корж

3. Перекладываем тесто на застеленный пергаментом противень (выбирайте качественный пергамент чтобы бисквит не пристал к нему) и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-13 минут.

Крем-сыр для начинки

4. Достаем блинчик из духовки, накрываем полотенцем, листаем и осторожно снимаем пергамент. Смазываем блин крем-сыром и выкладываем рыбу, сверните в рулет, после положите в холодильник на пару часов. 

Приготовление блюда

Порежьте и подавайте!

Готовая закуска

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