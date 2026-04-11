Свекла – лучший овощ для приготовления полезных и вкусных салатов, а также закусок. Из свеклы можно приготовить вкусные намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата с сыром и тунцом.

Ингредиенты:

листья салата

красный лук

отварная свекла

консервированный тунец (в собственном соку)

сыр фелата

микс зерен для салатов

Заправка:

1 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. меда

1 ч.л. горчицы в зернах

сок половинки лимона

Способ приготовления:

1. Сварите и порежьте произвольно свеклу и сыр. Выложите на блюдо зелень, свеклу, сыр и тунец.

2. Смешайте все для заправки и полейте салат, подавать можно сразу.

