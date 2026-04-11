Полезный и вкусный свекольный салат для пасхального стола: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт салата

Свекла – лучший овощ для приготовления полезных и вкусных салатов, а также закусок. Из свеклы можно приготовить вкусные намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата с сыром и тунцом. 

Ингредиенты: 

  • листья салата
  • красный лук
  • отварная свекла
  • консервированный тунец (в собственном соку)
  • сыр фелата
  • микс зерен для салатов

Заправка:

  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. горчицы в зернах
  • сок половинки лимона

Способ приготовления:

1. Сварите и порежьте произвольно свеклу и сыр. Выложите на блюдо зелень, свеклу, сыр и тунец. 

2. Смешайте все для заправки и полейте салат, подавать можно сразу. 

