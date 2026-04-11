Полезный и вкусный свекольный салат для пасхального стола: делимся рецептом
Свекла – лучший овощ для приготовления полезных и вкусных салатов, а также закусок. Из свеклы можно приготовить вкусные намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата с сыром и тунцом.
Ингредиенты:
- листья салата
- красный лук
- отварная свекла
- консервированный тунец (в собственном соку)
- сыр фелата
- микс зерен для салатов
Заправка:
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. горчицы в зернах
- сок половинки лимона
Способ приготовления:
1. Сварите и порежьте произвольно свеклу и сыр. Выложите на блюдо зелень, свеклу, сыр и тунец.
2. Смешайте все для заправки и полейте салат, подавать можно сразу.
