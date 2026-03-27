Полезный и вкусный свекольный салат для праздничного стола и на каждый день: делимся рецептом
Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде, а особенно вкусно будет – сделать салат из него, добавив сыр, зелень, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с яйцами и черносливом.
Ингредиенты:
- отварная свекла 2-3 шт.
- яйца вареные 3 шт.
- твердый сыр 120 г
- грецкий орех обжаренный 100 г
- чеснок 2-3 зуб.
- чернослив 80-100 г
- соль и перец по вкусу
- майонез 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. В миску переложить натертую на крупную терку свеклу, твердый сыр, отваренные яйца.
2. Кубиками нарезать чернослив и переложить в миску к другим ингредиентам, натертый чеснок на мелкую терку, соль, майонез и перец по вкусу.
3. Все перемешать, выложить в разъемную форму и сверху посыпать обжаренным измельченным грецким орехом.
