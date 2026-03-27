Полезный и вкусный свекольный салат для праздничного стола и на каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,6 т.
Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде, а особенно вкусно будет – сделать салат из него, добавив сыр, зелень, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с яйцами и черносливом. 

Ингредиенты: 

  • отварная свекла 2-3 шт.
  • яйца вареные 3 шт.
  • твердый сыр 120 г
  • грецкий орех обжаренный 100 г
  • чеснок 2-3 зуб.
  • чернослив 80-100 г
  • соль и перец по вкусу
  • майонез 2-3 ст.л.

Способ приготовления: 

1. В миску переложить натертую на крупную терку свеклу, твердый сыр, отваренные яйца.

2. Кубиками нарезать чернослив и переложить в миску к другим ингредиентам, натертый чеснок на мелкую терку, соль, майонез и перец по вкусу.

3. Все перемешать, выложить в разъемную форму и сверху посыпать обжаренным измельченным грецким орехом.

