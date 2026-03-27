Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде, а особенно вкусно будет – сделать салат из него, добавив сыр, зелень, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с яйцами и черносливом.

Ингредиенты:

отварная свекла 2-3 шт.

яйца вареные 3 шт.

твердый сыр 120 г

грецкий орех обжаренный 100 г

чеснок 2-3 зуб.

чернослив 80-100 г

соль и перец по вкусу

майонез 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В миску переложить натертую на крупную терку свеклу, твердый сыр, отваренные яйца.

2. Кубиками нарезать чернослив и переложить в миску к другим ингредиентам, натертый чеснок на мелкую терку, соль, майонез и перец по вкусу.

3. Все перемешать, выложить в разъемную форму и сверху посыпать обжаренным измельченным грецким орехом.

