Полезный оливье: рассказываем, как приготовить привычное блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
39
Салат оливье – один из самых популярных и вкусных новогодних салатов. Готовить салат лучше без колбасы, ее лучше заменить филе. А для яркого вкуса добавьте огурцы, горошек, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье с филе, горошком и без майонеза.

Ингредиенты:

  • филе или индейка
  • картофель
  • огурцы 
  • горошек
  • яйца вареные 
  • специи
  • йогурт 2% + немного горчицы вместо майонеза

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель, филе, порежьте кубиком вместе с яйцами и огурцами.

2. Смешайте ингредиенты для соуса. 

Заправьте салат, украсьте красной икрой или зеленью!

