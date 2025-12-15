Все рецепты
Полезный оливье: рассказываем, как приготовить привычное блюдо по-новому
Салат оливье – один из самых популярных и вкусных новогодних салатов. Готовить салат лучше без колбасы, ее лучше заменить филе. А для яркого вкуса добавьте огурцы, горошек, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье с филе, горошком и без майонеза.
Ингредиенты:
- филе или индейка
- картофель
- огурцы
- горошек
- яйца вареные
- специи
- йогурт 2% + немного горчицы вместо майонеза
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, филе, порежьте кубиком вместе с яйцами и огурцами.
2. Смешайте ингредиенты для соуса.
Заправьте салат, украсьте красной икрой или зеленью!
