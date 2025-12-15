Салат оливье – один из самых популярных и вкусных новогодних салатов. Готовить салат лучше без колбасы, ее лучше заменить филе. А для яркого вкуса добавьте огурцы, горошек, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье с филе, горошком и без майонеза.

Ингредиенты:

филе или индейка

картофель

огурцы

горошек

яйца вареные

специи

йогурт 2% + немного горчицы вместо майонеза

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, филе, порежьте кубиком вместе с яйцами и огурцами.

2. Смешайте ингредиенты для соуса.

Заправьте салат, украсьте красной икрой или зеленью!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: