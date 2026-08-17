Полезный омлет-запеканка с брокколи и сыром: делимся рецептом блюда для завтрака
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Брокколи и яйца – идеальный набор продуктов для приготовления омлетов, запеканок. А если добавить сыр, вы получите полноценное белковое блюдо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки-омлета из брокколи, яиц и сыра.
Ингредиенты:
- брокколи (отварить 2-3 минуты) 150 г
- яйца 3 шт.
- твердый сыр 50 г
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите брокколи.
2. Переложите в форму, сверху разбейте яйца, добавьте тертый сыр, специи и перемешайте.
3. Запекайте 15-20 минут при 180С.
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