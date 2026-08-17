Брокколи и яйца – идеальный набор продуктов для приготовления омлетов, запеканок. А если добавить сыр, вы получите полноценное белковое блюдо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки-омлета из брокколи, яиц и сыра.

Ингредиенты:

брокколи (отварить 2-3 минуты) 150 г

яйца 3 шт.

твердый сыр 50 г

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите брокколи.

2. Переложите в форму, сверху разбейте яйца, добавьте тертый сыр, специи и перемешайте.

3. Запекайте 15-20 минут при 180С.

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