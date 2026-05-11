Полезный овощной салат "Лето" за 10 минут: рецепт блюда, которое понравится всем
Весна и лето – лучший период для приготовления вкусных салатов из свежих, сезонных овощей. А заправлять такие салаты лучше всего оливковым маслом или сметаной, йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и полезного салата из свежих овощей.
Ингредиенты:
- Зеленый лук
- Свежий огурец
- Отварные яйца
- Редиска
- Соль, перец
- Сметана или майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи, лук мелко.
2. Яйца разомните или порежьте кубиком.
3. Добавьте специи, сметану, перемешайте.
