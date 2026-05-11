Весна и лето – лучший период для приготовления вкусных салатов из свежих, сезонных овощей. А заправлять такие салаты лучше всего оливковым маслом или сметаной, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и полезного салата из свежих овощей.

Ингредиенты:

Зеленый лук

Свежий огурец

Отварные яйца

Редиска

Соль, перец

Сметана или майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи, лук мелко.

2. Яйца разомните или порежьте кубиком.

3. Добавьте специи, сметану, перемешайте.

