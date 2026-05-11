Полезный овощной салат "Лето" за 10 минут: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Рецепт салата

Весна и лето – лучший период для приготовления вкусных салатов из свежих, сезонных овощей. А заправлять такие салаты лучше всего оливковым маслом или сметаной, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и полезного салата из свежих овощей. 

Ингредиенты: 

  • Зеленый лук
  • Свежий огурец
  • Отварные яйца
  • Редиска
  • Соль, перец
  • Сметана или майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте овощи, лук мелко.

2. Яйца разомните или порежьте кубиком. 

3. Добавьте специи, сметану, перемешайте.

